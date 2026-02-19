Welkom bij ons liveblog. De tweede en laatste testweek in Bahrein is begonnen. De coureurs krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag nog één keer de kans om de nieuwe wagens te testen, voordat het seizoen op zondag 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, in Melbourne. Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE | F1-testweek Bahrein: volg hier de donderdag op de voet met Verstappen in actie Sorteer op: Laatste Oudste Cadillac Opnieuw problemen voor Cadillac dus. Bottas is nog niet naar buiten gekomen in het eerste uur, terwijl de meters gisteren ook erg beperkt waren. Het eerste uur zit erop Het eerste uur zit erop. We gaan direct opvallend hard deze donderdagochtend. Een overzicht: Norris: 1:33.453 - 16 ronden Verstappen: 1:33.584 - 15 ronden Albon: 1:35.399 - 13 ronden Colapinto: 1:35.846 - 10 ronden Russell: 1:37.063 - 16 ronden Bortoleto: 1:37.510 - 8 ronden Lawson: 1:38.106 - 6 ronden Alonso: 1:38.191 - 7 ronden Hamilton: 1:39.670 - 5 ronden Bearman: geen tijd - 0 ronden Bottas: geen tijd - o ronden Norris en Verstappen gaan hard Norris heeft een nieuwe snelste tijd genoteerd met een 1:33.453 op de C4-band: de snelste tijd van de testweken tot nu toe. Verstappen verkleint het gat echter direct op de C3-band en rijdt een 1:33.584. Beide heren zijn aan het trappen op de vroege ochtend. Rustig op de baan Momenteel zijn alleen Russell en Alonso op de baan. Russell is onderweg op de C1-band, waar Alonso op de C3-band rijdt. Hekken bij Ferrari Bij Ferrari staan inmiddels de hekken voor de garage, wat betekent dat er serieus aan de auto wordt gesleuteld. Een probleem dus voor het team van Lewis Hamilton op donderdagochtend. Verstappen met de snelste tijd Verstappen klokt een forse verbetering. De Nederlander rijdt een 1:34.620 op de C3-band en is daarmee vijf duizendsten sneller dan Norris op de C4-band. In de herhaling In de herhaling is te zien hoe de achtervleugel bij Verstappen niet lekker openging op het rechte stuk naar bocht elf, waarna hij vervolgens wat te wijd uitkwam in de bocht en even naast de baan raakte. Norris rijdt op de gele C4-band. Bortoleto, Russell, Hamilton en Lawson rijden op de C3-band, een klap zachter dus. Verstappen met de tweede tijd Nu is het Verstappen met de tweede tijd, ook op een testband van Pirelli: 1.36.093. De Nederlander liet veel tijd liggen in bocht elf. Werk aan de winkel bij Ferrari Hamilton is uit zijn auto geklommen, en de neus is van de Ferrari af. De Italiaanse grootmacht heeft wat werk te verrichten. Albon klokt ondertussen de tweede tijd met een 1:36.700. Een snelle eerste sector op de testband van Pirelli, maar hij laat veel tijd liggen in de tweede en derde sector. Verstappen is ondertussen weer naar buiten gekomen. Bortoleto met de snelste tijd Bortoleto schiet met een 1:38.025 onder de tijd van Russell door, maar Norris gaat direct aanzienlijk harder: 1:35.406. Zes tijden op het bord na de eerste twintig minuten: Norris: 1:35.406 Bortoleto: 1:38.025 Russell: 1:38.247 Verstappen: 1.38.955 Hamilton: 1:39.670 Lawson: 2:07.024 Russell rijdt door Waar alle coureurs weer even naar binnen gingen, bleef Russell buiten voor een paar snelle ronden op de medium band. Waar hij zich eerst verremde in bocht tien, zette hij bij zijn tweede poging een 1:38.247 op het bord. Hamilton, Bearman en Bortoleto zijn inmiddels weer naar buitengekomen en dus zijn er vier auto's op de baan. De eerste tijden staan op het bord De eerste tijden staan op het bord. Een 1:38.995 voor Verstappen, gevolgd door een 1:39.670 voor Hamilton en een 2:07.024 voor Lawson. Max Verstappen Het is meteen druk op de baan. Bearman, Verstappen, Bortoleto, Norris, Hamilton, Colapinto, Russell, Lawson en Albon komen direct naar buiten voor wat installatieronden en proefstarts. We gaan beginnen! We gaan beginnen! De lampen staan op groen en het circuit is vrijgegeven. Proefstart Gisteren werd er aan het eind van de dag een proefstart gehouden met een groot deel van het ved, en die beelden maken veel los op socia media. Sommigen hebben het gevoel dat de auto's nauwelijks vooruit komen, waar anderen het geluid vinden lijken op zoemende muggen. Wat denk jij? Laat het weten in de comments. Laad meer

