Verstappen ziet 24 uur Le Mans met Alonso en Vettel wel zitten: "Zou dat heel graag doen"
Verstappen ziet 24 uur Le Mans met Alonso en Vettel wel zitten: "Zou dat heel graag doen"
Max Verstappen onthult dat hij niet alleen samen met Fernando Alonso de 24 uur van Le Mans wil rijden, maar dat ook Red Bull-kampioen Sebastian Vettel op zijn lijstje staat. 'Seb' staat open voor die uitnodiging en hoopt dat het allemaal goed zal verlopen.
Dat Verstappen ambities heeft buiten de Formule 1, heeft de viervoudig kampioen al vaker laten doorschijnen. Het avontuur op de Nordschleife werd vorig jaar al aangewakkerd met de overwinning tijdens zijn debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Toch staat ook de 24 uur van Le Mans hoog op het lijstje van de Nederlander.
Verstappen hoopt met Vettel en Alonso deel te nemen
Vettel gaf bij ServusTV aan dat hij regelmatig contact heeft met Verstappen. De gesprekken over de 24 uur van Le Mans lopen al een paar jaar, en de Duitser hoopt dat het uiteindelijk een keer gaat gebeuren. "Ik zou dat heel graag doen. Maar natuurlijk alleen als we in staat zijn om voor overwinningen te vechten. Je moet bij het juiste team zitten, dus het is een beetje moeilijk om te zeggen wanneer dit kan gebeuren," legt Verstappen op de persconferentie in Bahrein uit. Daar zit ook Alonso bij, die Verstappen er ook graag bij zou zien: "Ik bedoel, ik hoorde Alonso zeggen dat hij zal racen tot hij 75 is, dus ik weet zeker dat we een moment en een jaar zullen vinden om allemaal samen te racen." De Spanjaard grapt daar vervolgens over: "Ja, nou ja, ik heb een 100 procent record in Le Mans, dus als ik het nog eens doe, moeten ze goed voorbereid zijn!"
Gerelateerd
Net binnen
LIVE | F1-testweek Bahrein: Verstappen en Norris zetten scherpe rondetijden neer
- 13 minuten geleden
Aston Martin-Honda blijkt herhaling van McLaren-ramp: "Toen wist ik dat het fout ging"
- 19 minuten geleden
Red Bull komt met aangepaste RB22 aan tijdens tweede testweek in Bahrein
- 1 uur geleden
Verstappen ziet 24 uur Le Mans met Alonso en Vettel wel zitten: "Zou dat heel graag doen"
- 2 uur geleden
FIA buigt zich over trucje Mercedes, Verstappen verklaart pensioen-opmerking | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
LIVE | F1-testweek Bahrein: Russell klokt snelste tijd, Hadjar maakt alsnog vele meters
- Gisteren 16:57
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari
'Mercedes, Red Bull en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
- 17 februari