Max Verstappen onthult dat hij niet alleen samen met Fernando Alonso de 24 uur van Le Mans wil rijden, maar dat ook Red Bull-kampioen Sebastian Vettel op zijn lijstje staat. 'Seb' staat open voor die uitnodiging en hoopt dat het allemaal goed zal verlopen.

Dat Verstappen ambities heeft buiten de Formule 1, heeft de viervoudig kampioen al vaker laten doorschijnen. Het avontuur op de Nordschleife werd vorig jaar al aangewakkerd met de overwinning tijdens zijn debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie. Toch staat ook de 24 uur van Le Mans hoog op het lijstje van de Nederlander.

Verstappen hoopt met Vettel en Alonso deel te nemen

Vettel gaf bij ServusTV aan dat hij regelmatig contact heeft met Verstappen. De gesprekken over de 24 uur van Le Mans lopen al een paar jaar, en de Duitser hoopt dat het uiteindelijk een keer gaat gebeuren. "Ik zou dat heel graag doen. Maar natuurlijk alleen als we in staat zijn om voor overwinningen te vechten. Je moet bij het juiste team zitten, dus het is een beetje moeilijk om te zeggen wanneer dit kan gebeuren," legt Verstappen op de persconferentie in Bahrein uit. Daar zit ook Alonso bij, die Verstappen er ook graag bij zou zien: "Ik bedoel, ik hoorde Alonso zeggen dat hij zal racen tot hij 75 is, dus ik weet zeker dat we een moment en een jaar zullen vinden om allemaal samen te racen." De Spanjaard grapt daar vervolgens over: "Ja, nou ja, ik heb een 100 procent record in Le Mans, dus als ik het nog eens doe, moeten ze goed voorbereid zijn!"

