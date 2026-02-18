De eerste dag van de laatste ronde wintertests in Bahrein zit er alweer op. Na de ochtendsessie waarin Charles Leclerc de snelste tijd wist te klokken, was het in de middag George Russell die boven kwam drijven als snelste man van het veld. De meeste rondjes kwamen idem dito op naam van Russell.

Mercedes kende een uiterst productieve middag nadat Russell het stuur overnam van Kimi Antonelli. Met 76 ronden was de Brit de meest actieve coureur op de baan tijdens het tweede deel van de dag. Ook Piastri liet zich direct gelden na zijn rijderswissel met Lando Norris; de Australiër kwam slechts een fractie tekort op de toptijd van Russell. Charles Leclerc, die in de ochtend nog de lijst aanvoerde, eindigde de dag als derde, terwijl Lewis Hamilton in de middag het stokje bij Ferrari overnam en de zevende tijd noteerde.

Rode vlag door spin Lance Stroll

De middagsessie verliep niet voor iedereen vlekkeloos. Lance Stroll zorgde voor een onderbreking van de training toen hij zijn Aston Martin in de grindbak parkeerde. De Canadees spinde in bocht 11, waarbij het leek alsof de achterwielen blokkeerden. Het team onderzoekt momenteel of een technisch mankement de oorzaak was van dit incident.

Red Bull herstelt zich na moeizame ochtend

Bij Red Bull Racing lag de focus op het inhalen van verloren tijd. Isack Hadjar stond in de ochtend urenlang binnen vanwege een probleem met het watersysteem van de RB22, maar kon in de middag uiteindelijk 66 ronden voltooien. Max Verstappen was weliswaar aanwezig op het circuit om de verrichtingen van zijn teamgenoot te volgen, maar kwam zelf niet in actie. De Nederlander staat gepland voor de volledige donderdag en de vrijdagmiddag. Verstappen reageerde op de eerdere koelingsproblemen door te stellen dat dergelijke kinderziektes bij een nieuw project als Red Bull Ford Powertrains te verwachten zijn, maar dat het team hard werkt om deze op te lossen. Morgen zien we hem dus op de baan.

