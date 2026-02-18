Russell snelste én productiefste man in Bahrein, Red Bull herstelt in de middag
Russell snelste én productiefste man in Bahrein, Red Bull herstelt in de middag
De eerste dag van de laatste ronde wintertests in Bahrein zit er alweer op. Na de ochtendsessie waarin Charles Leclerc de snelste tijd wist te klokken, was het in de middag George Russell die boven kwam drijven als snelste man van het veld. De meeste rondjes kwamen idem dito op naam van Russell.
Mercedes kende een uiterst productieve middag nadat Russell het stuur overnam van Kimi Antonelli. Met 76 ronden was de Brit de meest actieve coureur op de baan tijdens het tweede deel van de dag. Ook Piastri liet zich direct gelden na zijn rijderswissel met Lando Norris; de Australiër kwam slechts een fractie tekort op de toptijd van Russell. Charles Leclerc, die in de ochtend nog de lijst aanvoerde, eindigde de dag als derde, terwijl Lewis Hamilton in de middag het stokje bij Ferrari overnam en de zevende tijd noteerde.
Rode vlag door spin Lance Stroll
De middagsessie verliep niet voor iedereen vlekkeloos. Lance Stroll zorgde voor een onderbreking van de training toen hij zijn Aston Martin in de grindbak parkeerde. De Canadees spinde in bocht 11, waarbij het leek alsof de achterwielen blokkeerden. Het team onderzoekt momenteel of een technisch mankement de oorzaak was van dit incident.
Red Bull herstelt zich na moeizame ochtend
Bij Red Bull Racing lag de focus op het inhalen van verloren tijd. Isack Hadjar stond in de ochtend urenlang binnen vanwege een probleem met het watersysteem van de RB22, maar kon in de middag uiteindelijk 66 ronden voltooien. Max Verstappen was weliswaar aanwezig op het circuit om de verrichtingen van zijn teamgenoot te volgen, maar kwam zelf niet in actie. De Nederlander staat gepland voor de volledige donderdag en de vrijdagmiddag. Verstappen reageerde op de eerdere koelingsproblemen door te stellen dat dergelijke kinderziektes bij een nieuw project als Red Bull Ford Powertrains te verwachten zijn, maar dat het team hard werkt om deze op te lossen. Morgen zien we hem dus op de baan.
Gerelateerd
Net binnen
FIA overweegt aantal sprintraces op te voeren naar twaalf per seizoen
- 31 minuten geleden
- 1
Verstappen veegt klachten over start van tafel: "Je kan altijd vanuit de pitstraat starten"
- 1 uur geleden
- 2
Russell snelste én productiefste man in Bahrein, Red Bull herstelt in de middag
- 1 uur geleden
LIVE | F1-testweek Bahrein: Russell klokt snelste tijd, Hadjar maakt alsnog vele meters
- Vandaag 12:57
- 5
Verstappen ontkracht geruchten over vervroegd pensioen: "Ik ga gewoon door"
- 2 uur geleden
- 4
McLaren na eerste testdagen: 'Ferrari en Mercedes momenteel sneller dan wij'
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- 14 februari
FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"
- 15 februari