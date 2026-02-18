Na een weekendje rust voor teams en coureurs om de nodige dingen op een rijtje te zetten na de eerste testweek in Bahrein, verscheen iedereen deze ochtend opnieuw op het Bahrain International Circuit voor de tweede testweek hier. In de ochtend klokte Charles Leclerc de snelste tijd, terwijl de meeste kilometers op naam van Arvind Lindblad kwam: 75 rondjes.

De Monegask reed een 1:33.739 en liet daarmee zien dat de Ferrari SF-26 over een uitstekende snelheid beschikt op het circuit van Sakhir. Terwijl de Scuderia en McLaren een productieve ochtend kenden, verliep de start van de tweede oefenweek voor Red Bull Racing en Aston Martin een stuk moeizamer door technische mankementen. Leclerc voltooide 70 ronden en bleef daarmee Lando Norris voor, die de tweede tijd neerzette met een 1:34.052. Norris kende echter ook een spannend moment toen hij zijn linker voorwiel blokkeerde bij het aanremmen voor bocht 10. Hoewel hij de McLaren op de baan hield, zocht hij direct de pits op om een 'flat spot' en mogelijke schade aan de ophanging te voorkomen. Andrea Kimi Antonelli completeerde de top drie namens Mercedes met 69 ronden achter zijn naam.

Moeizame ochtend

Voor Red Bull Racing verliep de start van de tweede testweek moeizaam. Isack Hadjar stond een groot deel van de ochtend binnen vanwege drukverlies in het koelvloeistofcircuit van de RB22. De Fransman kwam daardoor niet verder dan dertien ronden, aangezien het team kampte met problemen met het "water system". In de schaduw van de technische malheur bij de topteams maakte Lindblad indruk. De rookie voltooide 75 probleemloze ronden en richtte zich voornamelijk op aero-mapping en het managen van de nieuwe energie-boostsystemen.

Verstappen niet in actie

Voor de middagsessie staan er diverse rijderswissels op het programma. Zo nemen Oscar Piastri, George Russell en Lewis Hamilton het stuur over bij hun respectievelijke teams, terwijl Carlos Sainz instapt bij Williams. Bij Red Bull blijft Hadjar de gehele woensdag in de auto zitten om de verloren tijd in te halen. Max Verstappen is inmiddels wel gearriveerd op het circuit voor zijn verplichtingen bij de persconferentie, maar de wereldkampioen komt vandaag nog niet in actie. Hij zal pas op donderdag en vrijdag achter het stuur kruipen voor zijn laatste testdagen voorafgaand aan de seizoensopener.

