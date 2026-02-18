Welkom bij ons liveblog. De tweede en laatste testweek in Bahrein is begonnen. De coureurs krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag nog één keer de kans om de nieuwe wagens te testen, voordat het seizoen op zondag 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, in Melbourne. Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE | F1-testweek Bahrein: volg hier alle ontwikkelingen op de voet Sorteer op: Laatste Oudste Stel je vragen Heb je vragen over de testdagen? Stel ze gerust in de comments! Antonelli Antonelli heeft opnieuw een run op de medium band afgewerkt: 1:37.585 1:37.758 1:37.612 1:37.657 1:37.883 1:37.763 1:37.857 1:38.135 1:37.778 Norris naar binnen Norris heeft tien ronden afgewerkt op een prototpye-band van Pirelli en is inmiddels terug naar binnen gedoken. In zijn laatste ronde had hij duidelijk wat moeite met de banden. Lange runs Leclerc, Norris, Antonelli, Gasly en Lindblad zijn momenteel op de baan en bezig met lange runs. Qua rondetijden gebeurt er momenteel weinig. Alle coureurs die buiten zijn, rijden op de medium band. Red Bull rijdt met nieuwe voorvleugel Red Bull Racing rijdt met een andere voorvleugel dan de eerste testweek in Bahrein. De renstal van Max Verstappen en Isack Hadjar zal - net als andere teams - aan het experimenteren zijn met verschillende onderdelen. De snelste tijd De snelste tijd is nog altijd in handen van Leclerc. Met een 1:33.739 is hij ruim drie tienden sneller dan Norris. Halverwege de ochtendsessie We zijn halverwege de eerste ochtendsessie van deze tweede testweek. Een overzicht van de verreden ronden: Ocon: 37 ronden Lindblad: 35 ronden Antonelli: 28 ronden Leclerc: 28 ronden Alonso: 28 ronden Hülkenberg: 28 ronden Norris: 26 ronden Albon: 26 ronden Gasly: 25 ronden Hadjar: 13 ronden Pérez: 2 ronden Albon is bezig met een snelle run Albon heeft aangezet voor een snelle run. Na een gele eerste sector, schiet hij rechtdoor in de tweede sector. Daarmee breekt hij zijn run af. Lange run Antonelli Antonelli heeft zijn long run op de C3-band erop zitten: 1:37.421 1:37.782 1:37.497 1:37.637 1:37.514 1:37.694 1:37.818 1:37.838 1:38.120 Hülkenberg Een groot moment voor Hülkenberg in bocht 4, waar hij te wijd gaat na een moment van overstuur endoor de grindbak rijdt. De nieuwe auto's zien er nog erg lastig te besturen uit, met name de Audi. Interessant gerucht Ondertussen klinkt er een interessant gerucht in de paddock in Bahrein. Er zou een niet officiële vergadering georganiseerd zijn tussen de verschillende motorfabrikanten, maar Mercedes zou geen plek aan tafel hebben. Rustig op de baan Momenteel is het rustig op de baan. Alleen Antonelli, Ocon en Lindblad zijn buiten. Antonelli scherpt tijd aan Antonelli heeft zijn persoonlijk snelste tijd aangescherpt met een 1:34.251 en staat daarmee op de tweede stek in de tijdenlijst. Pérez is ondertussen weer naar binnen gereden. Foutje Leclerc Leclerc was snel onderweg op de C3-band, maar schoot wijd in bocht tien en kan daarmee zijn rondetijd afschrijven. Het is inmiddels 25 graden Celsius in Bahrein, waarmee het asfalt is opgewarmd tot 37 graden Celsius. Pérez de baan op Pérez is voor het eerst naar buiten gekomen in de Cadillac. Er waren sensorproblemen bij de Amerikaanse grootmacht, maar die zijn inmiddels opgelost. Laad meer

