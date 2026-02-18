close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Leclerc during Day 2 of Bahrain Test 1

LIVE | F1-testweek Bahrein: Ferrari maakt indruk met betrouwbaarheid en rondetijden

LIVE | F1-testweek Bahrein: Ferrari maakt indruk met betrouwbaarheid en rondetijden

Jan Bolscher
Leclerc during Day 2 of Bahrain Test 1

Welkom bij ons liveblog. De tweede en laatste testweek in Bahrein is begonnen. De coureurs krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag nog één keer de kans om de nieuwe wagens te testen, voordat het seizoen op zondag 8 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië, in Melbourne. Middels dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen op en naast de baan.

LIVE | F1-testweek Bahrein: volg hier alle ontwikkelingen op de voet

Sorteer op:

6m geleden

10:29

Stel je vragen

Heb je vragen over de testdagen? Stel ze gerust in de comments! 

7m geleden

10:28

Antonelli

Antonelli heeft opnieuw een run op de medium band afgewerkt: 

1:37.585 

1:37.758 

1:37.612

1:37.657

1:37.883

1:37.763

1:37.857

1:38.135

1:37.778

8m geleden

10:27

Norris naar binnen

Norris heeft tien ronden afgewerkt op een prototpye-band van Pirelli en is inmiddels terug naar binnen gedoken. In zijn laatste ronde had hij duidelijk wat moeite met de banden. 

19m geleden

10:15

Lange runs

Leclerc, Norris, Antonelli, Gasly en Lindblad zijn momenteel op de baan en bezig met lange runs. Qua rondetijden gebeurt er momenteel weinig. Alle coureurs die buiten zijn, rijden op de medium band. 

20m geleden

10:15

Red Bull rijdt met nieuwe voorvleugel

Red Bull Racing rijdt met een andere voorvleugel dan de eerste testweek in Bahrein. De renstal van Max Verstappen en Isack Hadjar zal - net als andere teams - aan het experimenteren zijn met verschillende onderdelen. 

30m geleden

10:05

De snelste tijd

De snelste tijd is nog altijd in handen van Leclerc. Met een 1:33.739 is hij ruim drie tienden sneller dan Norris. 

31m geleden

10:04

Halverwege de ochtendsessie

We zijn halverwege de eerste ochtendsessie van deze tweede testweek. Een overzicht van de verreden ronden: 

Ocon: 37 ronden 

Lindblad: 35 ronden 

Antonelli: 28 ronden 

Leclerc: 28 ronden 

Alonso: 28 ronden 

Hülkenberg: 28 ronden 

Norris: 26 ronden 

Albon: 26 ronden

Gasly: 25 ronden 

Hadjar: 13 ronden 

Pérez: 2 ronden 

 

35m geleden

10:00

Albon is bezig met een snelle run

Albon heeft aangezet voor een snelle run. Na een gele eerste sector, schiet hij rechtdoor in de tweede sector. Daarmee breekt hij zijn run af. 

40m geleden

09:54

Lange run Antonelli

Antonelli heeft zijn long run op de C3-band erop zitten: 

1:37.421 

1:37.782

1:37.497

1:37.637

1:37.514

1:37.694

1:37.818

1:37.838

1:38.120

42m geleden

09:53

Hülkenberg

Een groot moment voor Hülkenberg in bocht 4, waar hij te wijd gaat na een moment van overstuur endoor de grindbak rijdt. De nieuwe auto's zien er nog erg lastig te besturen uit, met name de Audi. 

1u geleden

09:42

Interessant gerucht

Ondertussen klinkt er een interessant gerucht in de paddock in Bahrein. Er zou een niet officiële vergadering georganiseerd zijn tussen de verschillende motorfabrikanten, maar Mercedes zou geen plek aan tafel hebben. 

1u geleden

09:41

Rustig op de baan

Momenteel is het rustig op de baan. Alleen Antonelli, Ocon en Lindblad zijn buiten. 

1u geleden

09:24

Antonelli scherpt tijd aan

Antonelli heeft zijn persoonlijk snelste tijd aangescherpt met een 1:34.251 en staat daarmee op de tweede stek in de tijdenlijst. Pérez is ondertussen weer naar binnen gereden. 

1u geleden

09:23

Foutje Leclerc

Leclerc was snel onderweg op de C3-band, maar schoot wijd in bocht tien en kan daarmee zijn rondetijd afschrijven. Het is inmiddels 25 graden Celsius in Bahrein, waarmee het asfalt is opgewarmd tot 37 graden Celsius. 

1u geleden

09:23

Pérez de baan op

Pérez is voor het eerst naar buiten gekomen in de Cadillac. Er waren sensorproblemen bij de Amerikaanse grootmacht, maar die zijn inmiddels opgelost. 

Gerelateerd

Formule 1-testdagen

Net binnen

LIVE | F1-testweek Bahrein: Ferrari maakt indruk met betrouwbaarheid en rondetijden
LIVEBLOG

LIVE | F1-testweek Bahrein: Ferrari maakt indruk met betrouwbaarheid en rondetijden

  • 30 minuten geleden
  • 2
 'Mercedes buitenspel gezet bij officieuze bijeenkomst rivalen in Bahrein'
Bijzonder nieuws

'Mercedes buitenspel gezet bij officieuze bijeenkomst rivalen in Bahrein'

  • 5 minuten geleden
Herbert: 'Hamilton en Kardashian zouden de Taylor en Travis van de Formule 1 worden'
Lewis en Kim

Herbert: 'Hamilton en Kardashian zouden de Taylor en Travis van de Formule 1 worden'

  • 50 minuten geleden
Aston Martin-safety car in Abu Dhabi 2021 te koop aangeboden
Verzamelaars opgelet

Aston Martin-safety car in Abu Dhabi 2021 te koop aangeboden

  • 1 uur geleden
Verstappen wil niet in de spotlights staan:
Max blijft down to earth

Verstappen wil niet in de spotlights staan: "We poepen allemaal op dezelfde wc"

  • 3 uur geleden
Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten?
Toekomst van Max

Gaat Verstappen na 2026 de F1 verlaten? "Waarom zou je blijven, als je het niet leuk vindt?"

  • 3 uur geleden
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari
 Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
30.000+ views

Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen

  • 14 februari
 FIA verklaart aanpassing compressieverhouding:
30.000+ views

FIA verklaart aanpassing compressieverhouding: "Anders nog maar twee motorfabrikanten over"

  • 15 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x