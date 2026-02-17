Dat Max Verstappen en Lewis Hamilton niet blij zijn met de nieuwe F1-wagens, hebben de twee kampioenen afgelopen week in Bahrein kenbaar gemaakt. De officials van de Formule 1 zouden echter niet blij zijn met de kritische noten van het duo en hadden liever gezien dat de coureurs de eerste paar races afwachten voordat ze met commentaar komen, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport.

Verstappen heeft zich in 2023 al uitgelaten over de 2026-wagens, toen hij voor het eerst met de nieuwe auto’s had getest in de simulator. De Nederlander was destijds al kritisch op het nieuwe reglement en dat is in de loop der jaren niet veranderd. Het heeft allemaal te maken met de hoge mate van energiemanagement die moet worden toegepast. Ook Hamilton was niet te spreken over de nieuwe bolides. Hij stelde dat het voor de fans nu wel erg ingewikkeld wordt om te begrijpen wat er allemaal op de baan gebeurt.

'F1-officials niet blij met kritiek op nieuwe wagens'

Het Duitse medium meldt dat de F1-officials voorafgaand aan de testweek in Bahrein van vorige week een duidelijke boodschap aan de coureurs hebben meegegeven, waarbij kritiek op de nieuwe auto’s ‘niet welkom’ was. “De officials van de Formule 1 geven openlijk toe dat ze het niet prettig vinden als de belangrijkste spelers zich negatief uitlaten over hun eigen product”, zo schrijft het medium. De kritiek mag in hun ogen pas komen na een paar races; pas dan weten de coureurs waar ze het over hebben.

Hamilton en Verstappen zijn gevestigde namen binnen de Formule 1 en kunnen zich daarom de kritiek veroorloven. “Zij laten zich niet zomaar het zwijgen opleggen door de PR-politie. Voor hen staat plezier voorop. Maar voorlopig lijkt het plezier van volgas voorbij”, aldus AMuS.

