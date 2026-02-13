Verstappen in actie op derde testdag: bekijk hier de volledige line-up
De derde testdag in Bahrein is aangebroken. Ook vandaag krijgen de teams weer tot 17:00 uur Nederlandse tijd de kans om het nieuwe materiaal zo uitgebreid mogelijk te testen. Dit zijn de coureurs die vandaag in actie komen.
Het pre-season is officieel begonnen in de Formule 1. Na de veredelde shakedown-week in Barcelona zijn de testdagen nu echt afgetrapt. Deze en volgende week krijgen de coureurs op woensdag, donderdag en vrijdag de kans om de nieuwe wagens zo veel mogelijk te testen op het circuit in Bahrein. De dagen lopen van 08:00 uur tot 17:00 uur, met een pauze van een uur om 12:00 uur. Waar van deze eerste week telkens alleen het laatste uur wordt uitgezonden, wordt de tweede testweek volledig in beeld gebracht.
Verstappen in actie op derde testdag Bahrein
Max Verstappen komt vandaag weer in actie namens Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen trapt de dag af en neemt de ochtendsessie voor zijn rekening, waarna teammaat Isack Hadjar het stuur na de lunch over zal nemen. Verstappen deed gisteren een aantal opvallende uitspraken. Hij liet weten de nieuwe auto’s niet leuk te vinden en dat hij met al het management dat ervoor nodig is, net zo goed Formule E kan gaan rijden. Of zijn fans moeten vrezen? "Nee hoor, dan ga ik toch gewoon ergens anders rijden." Lando Norris reageerde fel op die uitspraken, door te zeggen dat Verstappen dan maar gewoon moet stoppen.
Deze coureurs komen in actie tijdens de derde testdag in Bahrein
