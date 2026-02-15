Deelnemen aan een wintertest in de Formule 1 met een illegale auto - technisch gezien mag het, maar de normaalste zaak van de wereld is het absoluut niet. Prost Grand Prix verreed de testdagen van 2001 met een bolide die veel sneller was dan dat 'ie daadwerkelijk zou zijn. GPFans vertelt het bijzondere verhaal hierachter.

Maar dan moeten we bij het begin beginnen: Équipe Ligier. Het werd opgericht in 1968 door voormalig rugbyspeler en Formule 1-coureur Guy Ligier. Matra, de enige constructeur om wereldkampioen te worden met een in Frankrijk gebouwde wagen, verliet de koningsklasse na 1972. Ligier kocht de spullen van Matra en zette zijn eigen F1-team op voor 1976. Met zijn stercoureur Jacques Laffite behaalde Ligier een boel succes. Ze scoorden meteen drie podiums in hun eerste seizoen en een eerste overwinning in 1977, tijdens de Grand Prix van Zweden. Tussen 1979 en 1981 streden Laffite en Ligier om de WK-titels, maar die liepen ze steeds net mis, eerst aan Jody Scheckter en Ferrari, daarna aan Alan Jones en Williams, en vervolgens Brabham-coureur Nelson Piquet.

Briatore koopt Ligier om Renault-motoren aan Benetton te geven

Vanaf 1982 zakte Ligier terug naar de middenmoot of zelfs het achterveld. Een laatste en zeer verrassende Grand Prix-zege kwam in Monaco in 1996. Slechts drie deelnemers bereikten de finish in de regenachtige en wisselvallige omstandigheden, en het was Olivier Panis die als eerste aan de finish was gekomen.

Guy Ligier had zijn team in 1993 verkocht aan Cyril Bourlon de Rouvre, die op zijn beurt in 1994 een bod van Flavio Briatore en Tom Walkinshaw accepteerde. Ligier reed op dat moment met Renault-motoren en op die manier kon Briatore de Renaults overnemen en achterin de Benetton gooien van Michael Schumacher. Briatore was namelijk tegelijk eigenaar van Benetton. De Renault-V10 had veel meer vermogen dan de Ford-V8 waar Schumacher zijn eerste wereldkampioenschap mee had gewonnen. De legendarische Duitser domineerde het seizoen van 1995 dan ook.

In de laatste twee seizoenen raakte Ligier de Renault-krachtbronnen dus kwijt, en moesten ze het doen met de V10 van Mugen-Honda, die niet heel betrouwbaar was, maar wel competitiever dan verwacht. Briatore stelde Walkinshaw aan als de teambaas van Ligier, maar die vertrok al gauw naar Arrows na geruzie tussen de twee. Briatore had niks meer aan Ligier en verkocht het team aan Alain Prost. De viervoudig wereldkampioen had al sinds 1992 pogingen gedaan om Ligier over te nemen en begin 1997 was het dan eindelijk gelukt.

21 cars started, just three finished!



Reliving the chaos that was the 1996 Monaco Grand Prix 😱#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/YLR1A9GxkS — Formula 1 (@F1) May 20, 2025

Debuutseizoen zou hoogtepunt van Prost Grand Prix blijken

Prost Grand Prix ging een samenwerking aan met Peugeot om het fabrieksteam van het Franse automerk te worden, maar het contract ging pas in 1998 in om Peugeot genoeg voorbereidingstijd te geven. Prost begon haar debuutseizoen in 1997 sterk met de Mugen-Honda. Panis sleepte twee podiums binnen in de eerste zes Grands Prix en stond derde in de tussenstand achter Jacques Villeneuve en Schumacher.

Maar het ging een wedstrijd later goed fout. Panis crashte hard in de bandenstapels in bocht 5 in de slotfase van de Grand Prix van Canada, en hij brak zijn beide benen. Hij moest zeven races aan zich voorbij laten gaan, terwijl hij herstelde. Ondanks de teleurstellende van teamgenoot Shinji Nakano en één puntenfinish van invaller Jarno Trulli, eindigde Prost netjes op de zesde positie in het constructeurskampioenschap.

Prost hoopte op meer vanaf 1998 met de samenwerking van Peugeot, maar (spoiler alert), beter dan het debuutseizoen zou het niet worden.

Trulli straalt in regenachtige omstandigheden

De Peugeot-V10 kon prima prestaties leveren, toen het met McLaren debuteerde in 1994. Ze werden vierde bij de constructeurs en Mika Häkkinen stond zes keer op het podium. Ook Jordan kon tevreden zijn over de Franse krachtbron met de zesde plaats en twee keer de vijfde plaats in de eindstand, met hier en daar een podium. Die prestaties leken echter plotseling verdwenen, toen de Peugeot in de Prost-bolides werd gemonteerd vanaf 1998. De betrouwbaarheid was ver te zoeken - Panis en Trulli zagen vaker niet dan wel de zwart-witgeblokte vlag - en over de snelheid kunnen we ook snel uitgepraat zijn.

Prost verdiende één punt in het eerste seizoen met Peugeot. Trulli finishte als zesde in de welbekende Grand Prix van België, de race die gekenmerkt werd door een enorme startcrash. De Italiaan was als laatste over de streep gekomen van de mannen die geen crash hadden meegemaakt - David Coulthard en Nakano, de laatstgenoemde die nu bij Minardi reed, waren op grote achterstand gekomen door afgebroken achtervleugels, maar finishten wel.

Er was een kleine verbetering in 1999. Panis kwam twee keer als zesde over de streep en scoorde zo twee puntjes. Trulli deed dat één keer, totdat hij een verrassend podium behaalde. Opnieuw profiteerde hij van lastige weersomstandigheden en vele uitvalbeurten om de tweede plaats te pakken achter winnaar Johnny Herbert in de Stewart. Prost maakte zo een sprongetje bij de constructeurs van P8 naar P7.

#OnThisDay in 1999.



At the Nürburgring, in a great day for Stewart Grace Prix, Johnny Herbert gave the team its only.F1 victory, winning a wet/dry European GP. Teammate Rubens Barrichello was narrowly beaten to 2nd by Jarno Trulli's Prost.



Race report https://t.co/ZkIz0DVn9z pic.twitter.com/VoEyJI4vla — Formula 1 Through the Years 🏁 (@Formula1_OTD) September 26, 2024

Financiële problemen komen bovendrijven tijdens belabberd seizoen

Prost maakte in 2000 haar enige puntloze seizoen mee. Panis was vertrokken naar McLaren als testcoureur en Trulli verhuisde naar het competitievere Jordan. De inmiddels 36-jarige Jean Alesi en rookie Nick Heidfeld tekenden bij Prost, maar wisten samen slechts elf van de 34 keer aan de finish te komen. De AP03-bolide was zo langzaam en de Peugeot-motor was zo onbetrouwbaar dat ze niet alleen nul punten verdienden, maar ook nog eens achter Minardi eindigden. Prost kreeg met P11 bij de constructeurs geen prijzengeld.

Het rijgedrag van de coureurs maakte het ook niet gemakkelijk voor de al worstelende formatie. Vechtend om de veertiende stek tijdens de Franse Grand Prix, tikte Heidfeld Alesi in de rondte. Beiden zouden nog wel de finish bereiken in tegenstelling tot in Oostenrijk. Daar knalde Alesi in de zijkant van Heidfeld, opnieuw in een strijd om P14, en de crash zorgde dus voor een dubbele uitvalbeurt.

Alan Jenkins, de ontwerper van de Prost, werd ontslagen en de relatie tussen het team en Peugeot was compleet verzuurd. Naast het vertrek van de Franse motorfabrikant en het uitblijven van prijzengeld, verdween ook de financiële steun van hoofdsponsors Yahoo en Gauloises.

Wanhoopspoging met illegale auto om het team te redden

Ondanks een dramatisch seizoen was er hoop richting 2001. De familie van voormalig F1-coureur Pedro Diniz investeerde in Prost door het team te sponsoren met zuivelbedrijf Parmalat, en Prost gebruikte motoren en versnellingsbakken van Ferrari, al was het onder de naam van titelsponsor en computerfabrikant Acer. Alain Prost wist echter dat dit niet genoeg zou zijn om de renstal levende te houden en dus kwam hij met een opmerkelijk plan.

Prost besloot de AP04 veel lichter te maken voor de wintertests dan gedurende het seizoen toegestaan was. Door onder het minimumgewicht te rijden, leek de blauwe bolide veel competitiever dan dat 'ie eigenlijk was. In januari werd er twee weken lang achter elkaar getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya en wie zette de snelste tijd? Alesi in de Prost met een 1:18.973. Hij was maar liefst 0.886 seconden rapper dan de nummer twee, Giancarlo Fisichella in de Benetton. In februari werd er acht dagen getest op Estoril in Portugal en opnieuw stond Alesi bovenaan met een 1:18.928.

Onder het minimumgewicht rijden, betekent dat de auto illegaal is. Maar hoe kun je nou meedoen met een illegale auto? De wintertests vallen officieel niet onder het mom van Formule 1-evenementen en dus hoeft je auto ook niet te voldoen aan de technische reglementen. Tijdens de testdagen worden auto's dan ook niet gecontroleerd door de technische inspectie van de FIA.

Prost dacht dat de ongelooflijke prestaties tijdens de testdagen sponsors zouden aantrekken, omdat bedrijven misschien dan verwachtten dat Prost mee zou doen om overwinningen of het wereldkampioenschap. Dan zijn er natuurlijk veel meer ogen gericht op de sponsorstickers dan wanneer je in het achterveld zit. Helaas voor Prost trapte niemand er in. Extra sponsors kwamen niet opdagen en dus kwam er niet genoeg geld in het laatje.

Normaal gesproken wil je als team tijdens de wintertests juist sandbaggen, expres wat langzamer rijden, om niet op te vallen bij de FIA en de concurrentie, als blijkt dat je één van de snelste of zelfs de allersnelste auto hebt.

Slow Schumacher + unsighted Burti = HUGE accident 😬



Both drivers were unhurt, and took the restart in their spare cars 👏#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/j6touVgUgK — Formula 1 (@F1) July 16, 2018

Burti zou twee angstaanjagende ongelukken meemaken in 2001, eerst in Duitsland en daarna in België.

Prost verdwijnt van de F1-grid na "grootste fout" van teameigenaar

Het goede nieuws voor Prost was dat de wagen van 2001 met de Ferrari-krachtbron sneller en betrouwbaarder was dan de voorgangers met Peugeot. Alesi wist elke Grand Prix te finishen en scoorde vier punten met P6 in Monaco, P5 in Canada en P6 in Duitsland. De race op de Hockenheimring zou echter de laatste zijn voor Alesi. Hij vertrok vanwege gebakkelei binnen het team en wisselde van stoeltje met Jordan-coureur Heinz-Harald Frentzen voor de laatste vijf wedstrijden.

Gastón Mazzacane in het tweede stoeltje moest vanwege teleurstellende prestaties na vier races vertrekken. Luciano Burti zou de Prost voor de rest van het seizoen besturen, maar zijn 2001 kwam vroegtijdig ten einde. De Braziliaan maakte een mega-klapper mee op Spa-Francorchamps samen met de Jaguar van Eddie Irvine en liep verwondingen aan zijn hoofd op. Tomáš Enge nam de laatste drie Grands Prix op zich. Maar de vier punten van Alesi zouden de enige punten voor het team zijn.

Begin 2002 was het Formule 1-team van Prost failliet. Teameigenaar en teambaas zijn beschrijft Alain Prost nog altijd als "zijn grootste fout". Zelfs met een illegale auto rijden tijdens de wintertests om sponsors (in de val) te lokken, werkte niet. De Fransman verkocht de spullen van het team aan Phoenix Finance, maar het consortium had vervolgens geen geld meer over voor de inschrijfkosten.

