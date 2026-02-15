Exclusief: F1 heeft tabak verboden, maar bedrijven geven nog steeds 40 miljoen uit aan reclame

Marlboro, Rothmans, Camel. Zelfs als je een nieuwe fan bent in de Formule 1, kun je waarschijnlijk de namen noemen of je een beeld vormen van de auto's die door deze tabaksmerken werden gesponsord. Dat is de kracht van tabaksreclame in de Formule 1, en die is vandaag de dag nog steeds volop aanwezig.

De relatie tussen de Formule 1 en tabaksbedrijven is niet onopgemerkt gebleven. STOP (Stopping Tobacco Organisations and Products) is een wereldwijde waakhond van de tabaksindustrie die de tactieken van de industrie en de manier waarop deze de volksgezondheid ondermijnt, aan de kaak stelt. Volgens STOP sterven er wereldwijd nog steeds jaarlijks 7 miljoen mensen aan de gevolgen van tabaksgebruik. Via hun netwerk van academici, onderzoekers en belangenbehartigers brengen ze de praktijken van de industrie onder de aandacht van het publiek. Ze werken nauw samen met de Tobacco Control Research Group van de Universiteit van Bath, 's werelds meest vooraanstaande experts op het gebied van de tabaksindustrie. En ze werken ook samen met overheden en onderzoeksjournalisten.

Nicotineproducten te zien bij Ferrari en McLaren

STOP doet ook eigen onderzoek en houdt de Formule 1 nauwlettend in de gaten. Grote tabaksbedrijven zoals Philip Morris International (PMI) en British American Tobacco (BAT) profiteren nog steeds enorm van de reclamecampagnes in de Formule 1. Een recent rapport toonde aan dat er in één jaar tijd maar liefst 40 miljoen dollar werd uitgegeven, verdeeld over PMI en BAT. PMI heeft onlangs een meerjarig contract met Ferrari getekend en hun Zyn-nicotinezakjes zijn nu te zien op de racepakken van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor 2026. Het merk Velo van BAT was de afgelopen jaren ook te zien op de McLaren-auto. Beide merken mogen adverteren omdat het nicotineproducten betreft, en geen tabak.

Tabaksbedrijven hebben achterdeur gevonden om producten terug op de markt te brengen

Jorge Alday, directeur van STOP bij Vital Strategies, beweert echter dat deze nicotineproducten nog steeds een gevaar vormen voor de volksgezondheid, een situatie die lastig te beoordelen is vanwege het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar deze producten. In een exclusief interview met GPFans zei Alday: "Een van de belangrijkste dingen die ik over de tabaksindustrie heb geleerd, is dat ze elk gat in de wetenschap of de regelgeving meteen opvullen. We weten dat sigaretten kanker veroorzaken. Die wetenschappelijke kennis bestaat al sinds 1964. Diezelfde wetenschappelijke gegevens hebben we niet voor Velo, en ook niet voor Zyn. Deze producten bestaan ​​nog niet lang genoeg en zijn nog niet onafhankelijk onderzocht, waardoor we dat niet kunnen vaststellen. Door dat gat kunnen tabaksbedrijven ze blijven verkopen, tenzij we beperkingen opleggen. Omdat nicotinezakjes anders zijn, hebben ze een achterdeur waardoor ze ze op de markt kunnen blijven brengen. Als je producten eenmaal op de markt hebt en ze verslavend zijn, is het heel moeilijk om ze terug te draaien. Veel toezichthouders weten nog niet hoe ze hiermee om moeten gaan, ook al kan de nicotine afkomstig zijn van tabak of synthetisch zijn. Maar omdat er geen regelgeving rondom het product is, weten we dat niet per se. Het is dus een soort wilde westen waar de bedrijven in de tussentijd misbruik van kunnen maken."

Tabaksbedrijven azen op jonge Formule 1-fans

De hernieuwde relatie tussen de Formule 1 en tabaksbedrijven is ook interessant voor STOP. Volgens de Formule 1 zijn er wereldwijd 827 miljoen fans van de sport, waarvan 43 procent jonger is dan 35 jaar en 42 procent vrouw. De Formule 1 heeft bewust een jonger publiek aangetrokken met de Netflix-documentaireserie Drive to Survive en kinderprogramma's zoals 'F1 Kids'. Alday is van mening dat de belangen van de Formule 1 overeenkomen met die van de grote tabaksbedrijven, die ook op deze doelgroep azen. Hij verwees naar de Global Fan Survey van de Formule 1 uit 2025 als indicator voor de richting van de verkoop. 76 procent van de 100.000 respondenten gaf aan dat sponsors de sport versterken. Eén op de drie zei dat ze eerder geneigd zijn producten van Formule 1-partners te kopen, een percentage dat oploopt tot 40 procent onder Gen Z-respondenten.

STOP eist actie van de Formule 1 en FIA

Alday vervolgde: "Als je bedenkt hoeveel miljoenen mensen naar de Formule 1 kijken, dan zie je dat ze in feite een jonger publiek bereiken. Daarmee creëer je een markt voor de branding van tabaksbedrijven en tabaksproducten om een ​​jonger publiek te bereiken. Als je weet dat veel mensen kijken, zal een deel van hen het product kopen nadat ze erin geïnteresseerd zijn geraakt, ernaar hebben gezocht en er steeds opnieuw mee in aanraking zijn gekomen. De basisprincipes van marketing suggereren dat ze mensen voorbereiden op de aankoop, en uiteindelijk zullen ze het proberen. Wat tabaksproducten zo gevaarlijk maakt, is dat je het maar één of twee keer hoeft te proberen, en daarna heb je het constant nodig. De marketing is grotendeels gericht op het binnenhalen van mensen, want dan doet het product de rest. Alles wat ze verkopen is verslavend. De uitdaging is om mensen die nog niet verslaafd zijn aan deze producten, of het nu sigaretten, verhitte tabaksproducten, zakjes, enzovoort zijn, te bereiken. Die klanten hebben dan een enorm potentieel voor de rest van hun leven."

We vroegen vervolgens wat de boodschap van STOP aan de Formule 1 was met betrekking tot de sponsoring door de tabaksindustrie, waarop hij antwoordde: "Ze moeten ermee stoppen. Het is niet oké om deze producten aan kinderen te verkopen, en elke rol die de sport daarin speelt, is medeplichtigheid. We zeggen niet dat de sport de volledige controle heeft, maar ze hebben zeker een rol. Het afstaan ​​van die rol wordt onderdeel van het probleem. En we hebben geen enkel teken gezien van de Formule 1, van de FIA, dat ze bereid zijn hier een standpunt over in te nemen en druk uit te oefenen op dit bestuur of op de teams om verandering te brengen wat betreft het accepteren van tabaksponsoring."

Coureurs moeten standpunt innemen

Het zijn niet alleen de teams en de Formule 1 die merken als Zyn en Velo promoten, maar ook Lewis Hamilton en Lando Norris dragen deze merken op hun kleding en staan ​​voor billboards met deze namen tijdens evenementen voor fans. Hamilton en Norris zijn twee van heel grote namen in de Formule 1, beiden met een jonge fanbase.

Alday vindt dat individuele atleten een standpunt moeten innemen. "In andere sporten zijn er bekende atleten die een standpunt innemen. In al die gevallen is het niet per se zo dat ze daartoe verplicht zijn, maar ze erkennen dat ze een rol te spelen hebben en invloed uitoefenen, met name op jongere mensen. Sommige van die atleten willen zich op een positieve manier presenteren, en dat zien we niet bij Formule 1-coureurs, zoals we dat wel zien in andere sporten. Er is veel ruimte voor mensen, die in wezen helden zijn, om te erkennen dat ze een rol hebben in het uitdragen van de boodschap, niet alleen door wat ze zeggen, maar ook door wat ze dragen."

GPFans heeft F1, Philip Morris International en British American Tobacco om commentaar gevraagd. Het rapport van STOP over verslaving kun je hier vinden.

