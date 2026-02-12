Isack Hadjar is donderdagochtend in Bahrein nog niet in actie gekomen in de RB22 van Red Bull Racing. Het team kampt momenteel met hydraulische problemen, zo meldt F1-journalist Thomas Maher.

Voor Max Verstappen leek er op woensdag in Bahrein geen vuiltje aan de lucht en dat was dan ook het belangrijkste, zo meldde hij na afloop van de testdag. De nieuwe Red Bull-Ford-motor werkt ook netjes het programma af, al wilde de Nederlander daarbij wel gelijk de verwachtingen temperen: "Red Bull Ford Powertrains is nog een volledig nieuw project in vergelijking met anderen, dus er valt nog veel te leren en uit te zoeken voor de eerste race (...) We hebben veel testprocedures doorlopen die we tijdens een raceweekend zouden kunnen tegenkomen. Dit is misschien eenvoudiger voor een fabrikant van een power unit die al langer meedraait, maar als je nieuw bent, moet je alles testen."

Hadjar moet toekijken

Hadjar staat op de planning om donderdag voor Red Bull te rijden, maar voorlopig moet de 21-jarige coureur nog even wachten. Zo moet hij toekijken hoe het team een hydraulisch lek aan de chassiszijde aan het oplossen is. Momenteel wordt er gewerkt aan een oplossing, maar de ochtendsessie lijkt voor de Fransman in het water te vallen.

