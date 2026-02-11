Het team van Mercedes is de behoorlijke tik die George Russell zichzelf tegen de wagen uitdeelde in Barcelona nog niet vergeten. De Britse renstal heeft voor de Brit een opvallend cadeautje om dit keer zijn veiligheid wél te waarborgen.

Enkele weken geleden in Barcelona verliep het voor Russell niet helemaal pijnvrij. Op social media liet Mercedes zien hoe Russell zijn blessure opliep tijdens de testweek in Barcelona. Bij het over de auto buigen in de pitbox stootte de Brit met zijn linkerscheen tegen de zijkant van de voorvleugel. Daarbij liep de vijfvoudig Grand Prix-winnaar slechts een wondje op, waardoor de schade gelukkig beperkt bleef. De actie van Russell zorgde wel voor een hoop hilariteit op internet, hoe pijnlijk het voor hem ook was.

Artikel gaat verder onder video

Scheenbeschermers cadeau

Inmiddels zijn we enkele weken verder en lijkt de Mercedes-admin het voorval in Barcelona nog niet vergeten. Op de socials plaatst men een filmpje waarbij ze de Brit een klein beetje voor de gek houden met een presentje: scheenbeschermers. Nadat Russell even kort moest nadenken wat de grap was, schoot het hem uiteindelijk toch te binnen: "Ah, die is goed!", zo roept hij lachend.

Gerelateerd