Deze F1-coureurs wonen niet in Monaco en dít is waarom

Formule 1-coureurs kiezen vaak voor Monaco als hun vaste woon- en verblijfplaats - en dat is niet zonder reden. Hoewel je ze het niet snel zult horen zeggen, is Monaco een belastingparadijs voor mensen die veel geld verdienen. Daarnaast heeft het natuurlijk ook een warm mediterraan klimaat, wat een bijkomend voordeel is. Toch kiest niet iedere F1-coureur er voor om zich in het Prinsdom te nestelen.

Monaco is populair bij F1-coureurs en vele anderen die een riant salaris opstrijken. En dat is niet voor niets. Monaco staat bekend als een belastingparadijs waar inwoners, behalve Franse staatsburgers, geen inkomstenbelasting, vermogensbelasting of belasting op kapitaalwinsten hoeven te betalen. Ook van erfbelasting is in veel gevallen geen sprake in de dwergstaat. Ook voor ondernemers is Monaco een walhalla, aangezien er alleen belasting hoeft te worden betaald als meer dan 25% van de omzet buiten Monaco wordt gerealiseerd. Niet gek dus dat veel miljonairs, waaronder F1-coureurs, kiezen voor een optrekje in het Vorstendom aan de Middellandse Zee. En voor die optrekjes, hoewel duur in de aanschaf, hoeven ze dan ook nog eens geen onroerendgoedbelasting te betalen.

Antonelli woont in 'het Monaco van Italië'

Monaco is dan ook voor veel coureurs hun thuisbasis. Onder meer Max Verstappen, Lando Norris en uiteraard Charles Leclerc (hij is een Monegask) hebben er hun onderkomen. Maar hoewel het merendeel van de 2026-grid in Monaco vertoeft, zijn er ook een paar rijders die er om uiteenlopende redenen voor hebben gekozen zich elders te huisvesten. Kimi Antonelli woont bijvoorbeeld in San Marino, een enclave in Italië. Toch hoeft de Mercedes-coureur zich over hoge belastingen ook geen zorgen te maken. Alleen geld dat buiten San Marino wordt verdiend, wordt belast - en dan ook nog eens tegen een veel lager tarief dan wij in Nederland gewend zijn. San Marino is zodoende een beetje het Monaco van Italië. Je kunt er bijvoorbeeld ook goed belastingvrij shoppen; denk aan sieraden, parfum en elektronica.

Stroll kiest voor Zwitserland, Alonso terug in thuisland Spanje

Lance Stroll is een andere uitzondering die niet in Monaco weet. Hoewel hij van origine Canadees is, woont hij in Zwitserland, waar zijn vader voor hem een woning heeft gekocht. Ook Zwitserland staat bekend om haar gunstige belastingklimaat met relatief lage tarieven. En dan hebben we ook nog Fernando Alonso, die ooit wel in Monaco woonde, maar tegenwoordig weer terug is in zijn thuisland Spanje. Ook Pierre Gasly heeft geen optrekje in Monaco, omdat hij vanwege zijn Franse nationaliteit niet kan profiteren van de belastingvoordelen aldaar. De Alpine-coureur heeft zodoende gekozen voor een woning in Italië.

Ook de Fransen Ocon en Hadjar niet in Monaco

Om dezelfde reden als Gasly, woont ook Esteban Ocon niet in Monaco. De rijder van Haas heeft - evenals Stroll - gekozen voor Zwitserland als zijn thuisbasis. Isack Hadjar, eveneens Frans, woont in Italië en kan dus op de koffie bij landgenoot Gasly. Voor Hadjar was de keuze voor Italië logisch, aangezien hij destijds voor Racing Bulls actief was - dat in Faenza gevestigd zit. Inmiddels rijdt Hadjar voor Red Bull Racing als teamgenoot van Verstappen.

