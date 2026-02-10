Vandaag is de nieuwe driedelige documentaireserie Max Verstappen - New Ground in première gegaan op Viaplay. In de reeks wordt de viervoudig wereldkampioen gevolgd bij het opzetten van zijn eigen raceteam, Verstappen Racing. Terwijl de Formule 1 aan de vooravond staat van een nieuw tijdperk met volledig nieuwe auto’s, gunt de Nederlander de kijkers een blik achter de schermen bij zijn projecten buiten de koningsklasse van de autosport.

In de serie staat niet alleen de Red Bull-coureur centraal, maar ook zijn inspanningen om sim-racer Chris Lulham te transformeren tot een professionele autocoureur. Verstappen legt uit dat de samenwerking met de streamingdienst bedoeld is om de diepere lagen van de sport te belichten. "Viaplay en ik werken al jarenlang samen om te laten zien waar racen echt om draait - niet alleen om de resultaten, maar ook om het werk, de toewijding en de passie die erachter schuilgaan", zo laat de Limburger weten. Volgens Verstappen draait de documentaire om het verkennen van nieuw terrein en het opdoen van ervaringen tijdens dat proces.

Testdagen in Bahrein voor de deur

Hoewel Verstappen zich bezighoudt met zijn eigen team beginnen inmiddels deze week de belangrijke testdagen in Bahrein. Dit is het moment waarop alle coureurs voor het eerst serieus meters maken met de nieuwe bolides van dit seizoen. De tests zijn verdeeld over twee weken, van 11 tot en met 13 februari en van 18 tot en met 20 februari. Fans kunnen de verrichtingen in de woestijn op de gedeelte voet volgen via Viaplay, waarbij tijdens de eerste drie dagen het laatste uur van de test live wordt uitgezonden vanaf 16:00 uur.

De échte Max Verstappen

Op zijn eigen website wordt er nog even uitgelegd wanneer de documentaire interessant voor je is: "Wil je kennis maken met de echte Max Verstappen, die geniet van zijn vrijheid en status als viervoudig wereldkampioen, dan mag je niets missen van de serie ‘Max Verstappen - New Ground’. Als je zoals Verstappen alles al hebt bereikt wat je wilde bereiken in Formule 1, krijg je meer vrijheid om naar andere dingen te kijken. De Red Bull-coureur verlegt daarom buiten de schijnwerpers van de Formule 1 zijn focus naar het opzetten van Verstappen Racing en het begeleiden van jong talent. Wat begint als een experiment, wordt al snel meer. Dit maakt hem echt gelukkig, zeker als hij kan bijdragen aan de successen van het team en zijn rijders zoals tijdens de 24 uur van Spa en een 4-uurs race op de ruim 24 kilometer lange Nordschleife.

