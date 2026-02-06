Riccardo Patrese stelt dat Mercedes de grote favoriet om de constructeurstitel te pakken onder de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht gaan worden. De Italiaan vindt dat de Duitse renstal in het verleden al heeft bewezen goed om te kunnen gaan met grote technische veranderingen. Toch waarschuwt hij dat de concurrentie, met name McLaren en het nieuwe project van Adrian Newey, niet onderschat moet worden.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een enorme technische reset, waarbij de focus komt te liggen op een gelijke verdeling van vermogen tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Na de eerste besloten testsessies in Barcelona, die eind januari plaatsvonden, zijn de verwachtingen rondom Mercedes hooggespannen. In de paddock zou zelfs gesproken worden over een voorsprong van drie tienden per ronde door een slimme interpretatie van de nieuwe motorregels.

Mercedes als specialist in regelwijzigingen

Patrese wijst bij BetVictor Online Casino op de historische kracht van het team uit Brackley wanneer de sport op de schop gaat. "Mercedes bewees eerder de vorige verandering al dat ze erg goed waren en direct de juiste oplossingen vonden. En iedereen zegt dat ze ook goed zijn met het nieuwe project. Ik ben benieuwd hoe ze het doen tegenover de tegenstanders", zo stelt hij. Volgens de Italiaan is de huidige status van het team dan ook duidelijk. "Op dit moment zou Mercedes de favoriet zijn voor de constructeurstitel", zo klinkt het.

Dreiging van Newey

Ondanks het optimisme over de Zilverpijlen, adviseert Patrese om de ontwikkelingen bij andere teams nauwgezet te volgen. Hij kijkt daarbij specifiek naar de samenwerking tussen topontwerper Adrian Newey en Honda bij Aston Martin. "Iedereen heeft het over Mercedes, maar wie weet of Adrian Newey misschien een goede auto kan hebben met Honda. We weten dat wanneer ze een goede motor produceren, Honda helemaal niet slecht is", zo stelt hij. Volgens Patrese is deze onvoorspelbaarheid precies wat de sport nodig heeft. "De nieuwe wijzigingen maken het interessant voor de fans, voor het publiek en de media, anders zou het saai kunnen zijn zoals het een groot deel van vorig jaar was", zo besluit hij.

McLaren gevaarlijke klant

Naast de dreiging van Aston Martin ziet Patrese in McLaren ook een geduchte concurrent, zeker nadat zij vorig jaar de wereldtitel bij de coureurs wisten te winnen. Hoewel McLaren gebruikmaakt van Mercedes-motoren, denkt Patrese dat zij het fabrieksteam het vuur na aan de schenen kunnen leggen. "We wisten al dat McLaren het team zou zijn om te verslaan. Nu kan er van alles gebeuren, dus het is goed voor de nieuwsgierigheid", zo stelt hij. Hij benadrukt dat de kracht van het team uit Woking verder reikt dan alleen de krachtbron. "Onthoud dat McLaren een Mercedes-motor heeft! En McLaren heeft een team om een goede auto te produceren, een zeer goede auto. Dus we moeten zien hoe McLaren kan zijn met deze nieuwe regels", zo besluit hij.

