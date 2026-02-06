McLaren-coureur Oscar Piastri kijkt vol verwachting uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De AustraliÃ«r hoopt dit jaar een hoofdrol te kunnen vertolken in een titanenstrijd in de kop van het veld. Volgens Piastri is de aanwezigheid van absolute grootheden ontzettend belangrijk voor de sport, en dan met name de onderlinge strijd met Max Verstappen.Â

Na de shakedown in Barcelona, waar de teams voor het eerst kennis hebben kunnen maken met de grote reglementswijzigingen, is de toon gezet. Alhoewel McLaren de eerste testdag liet schieten om zoveel mogelijk ontwikkelingstijd te kunnen pakken, en Piastri te maken kreeg met wat opstartproblemen rondom het brandstofsysteem en het gewicht van de MCL40, is het optimisme aanwezig. De coureur uit Melbourne werd afgelopen jaar derde in het kampioenschap en is vastberaden om die stijgende lijn door te trekken.Â

Artikel gaat verder onder video

Belang van Verstappen

In de aanloop naar de seizoensopener in eigen land AustraliÃ«, vertelt Piastri dat de sport ontzettend veel baat heeft bij de strijd tussen absolute grootheden. Over de aanwezigheid van Max Verstappen - die dit jaar voor het eerst met de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron rijdt - is hij dan ook duidelijk: "De deelname van Verstappen [aan de titelstrijd] zou goed zijn". De Nederlander is volgens Piastri een ontzettend belangrijke factor voor de competitie, en hij kijkt er naar uit om het gat met de viervoudig wereldkampioen verder te dichten.

Lessen uit vorig jaar

Piastri blikt ook terug op de harde lessen van afgelopen seizoen, toen hij in de eindstand Verstappen nog voor moest laten gaan: "We moeten scherper zijn met de Papaya Rules, als we het gevecht met Red Bull Racing aan willen gaan". De AustraliÃ«r merkt op dat zijn eigen aanpak op het asfalt veel overeenkomsten vertoont met die van zijn concurrent. Hij noemt zijn eigen rijstijl op de baan dan ook "robuust en compromisloos".

De nieuwe generatie auto's

De overstap naar de nieuwe reglementen brengt de nodige technische uitdagingen met zich mee, zoals de actieve aerodynamica en de nieuwe hybride aandrijflijnen. Al zijn de auto's compacter geworden, zijn de prestaties volgens Piastri van een ongekend niveau: "De nieuwe auto's voelen heel anders aan, omdat de krachtbronnen zijn veranderd, maar ze zijn nog steeds fundamenteel de snelste machines ter wereld".

Â

Hieronder vind je het overzicht van alle races voor het seizoen 2026: Ronde Datum Grand Prix Circuit 1 8 maart AustraliÃ« Albert Park Circuit 2 15 maart China (Sprint) Shanghai International Circuit 3 29 maart Japan Suzuka International Racing Course 4 12 april Bahrein Bahrain International Circuit 5 19 april Saoedi-ArabiÃ« Jeddah Corniche Circuit 6 3 mei Miami (Sprint) Miami International Autodrome 7 24 mei Canada (Sprint) Circuit Gilles-Villeneuve 8 7 juni Monaco Circuit de Monaco 9 14 juni Spanje (Barcelona) Circuit de Barcelona-Catalunya 10 28 juni Oostenrijk Red Bull Ring 11 5 juli Groot-BrittanniÃ« (Sprint) Silverstone Circuit 12 19 juli BelgiÃ« Circuit de Spa-Francorchamps 13 26 juli Hongarije Hungaroring 14 23 aug Nederland (Zandvoort) (Sprint) Circuit Zandvoort 15 6 sep ItaliÃ« Autodromo Nazionale Monza 16 13 sep Spanje (Madrid) Madrid Street Circuit 17 26 sep Azerbeidzjan Baku City Circuit 18 11 okt Singapore (Sprint) Marina Bay Street Circuit 19 25 okt Verenigde Staten Circuit of the Americas 20 1 nov Mexico AutÃ³dromo Hermanos RodrÃ­guez 21 8 nov BraziliÃ« AutÃ³dromo de Interlagos 22 21 nov Las Vegas Las Vegas Strip Circuit 23 29 nov Qatar Lusail International Circuit 24 6 dec Abu Dhabi Yas Marina Circuit

Gerelateerd