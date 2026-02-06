Piastri over nieuwe F1-auto's en concurrentie met Verstappen: "Gaat interessant worden"
Piastri over nieuwe F1-auto's en concurrentie met Verstappen: "Gaat interessant worden"
McLaren-coureur Oscar Piastri kijkt vol verwachting uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De AustraliÃ«r hoopt dit jaar een hoofdrol te kunnen vertolken in een titanenstrijd in de kop van het veld. Volgens Piastri is de aanwezigheid van absolute grootheden ontzettend belangrijk voor de sport, en dan met name de onderlinge strijd met Max Verstappen.Â
Na de shakedown in Barcelona, waar de teams voor het eerst kennis hebben kunnen maken met de grote reglementswijzigingen, is de toon gezet. Alhoewel McLaren de eerste testdag liet schieten om zoveel mogelijk ontwikkelingstijd te kunnen pakken, en Piastri te maken kreeg met wat opstartproblemen rondom het brandstofsysteem en het gewicht van de MCL40, is het optimisme aanwezig. De coureur uit Melbourne werd afgelopen jaar derde in het kampioenschap en is vastberaden om die stijgende lijn door te trekken.Â
Belang van Verstappen
In de aanloop naar de seizoensopener in eigen land AustraliÃ«, vertelt Piastri dat de sport ontzettend veel baat heeft bij de strijd tussen absolute grootheden. Over de aanwezigheid van Max Verstappen - die dit jaar voor het eerst met de nieuwe Red Bull-Ford krachtbron rijdt - is hij dan ook duidelijk: "De deelname van Verstappen [aan de titelstrijd] zou goed zijn". De Nederlander is volgens Piastri een ontzettend belangrijke factor voor de competitie, en hij kijkt er naar uit om het gat met de viervoudig wereldkampioen verder te dichten.
Lessen uit vorig jaar
Piastri blikt ook terug op de harde lessen van afgelopen seizoen, toen hij in de eindstand Verstappen nog voor moest laten gaan: "We moeten scherper zijn met de Papaya Rules, als we het gevecht met Red Bull Racing aan willen gaan". De AustraliÃ«r merkt op dat zijn eigen aanpak op het asfalt veel overeenkomsten vertoont met die van zijn concurrent. Hij noemt zijn eigen rijstijl op de baan dan ook "robuust en compromisloos".
De nieuwe generatie auto's
De overstap naar de nieuwe reglementen brengt de nodige technische uitdagingen met zich mee, zoals de actieve aerodynamica en de nieuwe hybride aandrijflijnen. Al zijn de auto's compacter geworden, zijn de prestaties volgens Piastri van een ongekend niveau: "De nieuwe auto's voelen heel anders aan, omdat de krachtbronnen zijn veranderd, maar ze zijn nog steeds fundamenteel de snelste machines ter wereld".
