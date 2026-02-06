Giede van der Garde is van mening dat op basis van de testweek in Barcelona de teams van Mercedes en McLaren het goed voor elkaar lijken te hebben, maar volgens de analist zal het veld snel dichter bij elkaar komen.

Alhoewel er op basis van de testweek in Barcelona weinig specifieks te zeggen is over de competitviteit van de verschillende teams, geeft zo'n week de coureurs volgens Giede van der Garde wel een goed beeld van waar ze het mee moeten doen dit jaar. Max Verstappen vertelde tevreden te zijn over zijn eerste meters in de nieuwe Red Bull. Ook de betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull-Ford-motor zou indruk hebben gemaakt bij de concurrentie. Maar volgens Van der Garde zijn er twee andere teams die het ook goed voor elkaar hebben.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes en McLaren lijken het goed voor elkaar te hebben

Bij de presentatie van de samenwerking tussen Aston Martin en horlogemerk Breitling vertelt de voormalig Formule 1-coureur: "Ik heb het idee dat Mercedes er goed bij zit. En als je technisch naar McLaren kijkt, hebben zij het ook goed voor elkaar met een totaal ander concept", klinkt het. Mercedes verreed in Barcelona ruim vijfhonderd ronden en wordt door velen als de grote favoriet gezien.

Een kijkje bij de buren

Volgens Van der Garde zal het veld echter snel dichter bij elkaar komen: "Iedereen kijkt over de schouder bij elkaar mee. Je ziet wat de anderen hebben bedacht en veel teams hebben bewust gewacht tot de auto van Adrian Newey voor het eerst te zien was. Alles wat ze daar in Barcelona hebben gezien, wordt natuurlijk overgenomen. Dan gaat het ineens heel snel dicht bij elkaar zitten."

Gerelateerd