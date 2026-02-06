Van der Garde verwacht veel van Mercedes en McLaren: "Maar iedereen kijkt mee"
Van der Garde verwacht veel van Mercedes en McLaren: "Maar iedereen kijkt mee"
Giede van der Garde is van mening dat op basis van de testweek in Barcelona de teams van Mercedes en McLaren het goed voor elkaar lijken te hebben, maar volgens de analist zal het veld snel dichter bij elkaar komen.
Alhoewel er op basis van de testweek in Barcelona weinig specifieks te zeggen is over de competitviteit van de verschillende teams, geeft zo'n week de coureurs volgens Giede van der Garde wel een goed beeld van waar ze het mee moeten doen dit jaar. Max Verstappen vertelde tevreden te zijn over zijn eerste meters in de nieuwe Red Bull. Ook de betrouwbaarheid van de nieuwe Red Bull-Ford-motor zou indruk hebben gemaakt bij de concurrentie. Maar volgens Van der Garde zijn er twee andere teams die het ook goed voor elkaar hebben.
Mercedes en McLaren lijken het goed voor elkaar te hebben
Bij de presentatie van de samenwerking tussen Aston Martin en horlogemerk Breitling vertelt de voormalig Formule 1-coureur: "Ik heb het idee dat Mercedes er goed bij zit. En als je technisch naar McLaren kijkt, hebben zij het ook goed voor elkaar met een totaal ander concept", klinkt het. Mercedes verreed in Barcelona ruim vijfhonderd ronden en wordt door velen als de grote favoriet gezien.
Een kijkje bij de buren
Volgens Van der Garde zal het veld echter snel dichter bij elkaar komen: "Iedereen kijkt over de schouder bij elkaar mee. Je ziet wat de anderen hebben bedacht en veel teams hebben bewust gewacht tot de auto van Adrian Newey voor het eerst te zien was. Alles wat ze daar in Barcelona hebben gezien, wordt natuurlijk overgenomen. Dan gaat het ineens heel snel dicht bij elkaar zitten."
Gerelateerd
Net binnen
'Stap gezet richting mogelijk 'illegaal' verklaren Mercedes: FIA poogt regelwijziging te realiseren'
- 7 minuten geleden
Van der Garde verwacht veel van Mercedes en McLaren: "Maar iedereen kijkt mee"
- 35 minuten geleden
Testweek Bahrein kent maar twee openbare dagen en wordt één uur per dag uitgezonden
- 1 uur geleden
- 3
Grote schoonmaak bij Red Bull voor 2026: vier seniormedewerkers verlaten F1-team
- 1 uur geleden
Norris: 'Nieuwe Formule 1-auto's hebben veel weg van Formule 2-wagens'
- 2 uur geleden
Lanceerdata van F1-auto's 2026: Cadillac aan de beurt tijdens de Super Bowl
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari