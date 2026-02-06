De Formule 1-teams maakten vorige week hun eerste meters van 2026 tijdens de besloten shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die op vrijdag 30 januari 2026 ten einde liep. Na deze eerste besloten testfase reist het Formule 1-circus richting het Midden-Oosten voor de officiële publieke testdagen, maar die zijn voor de eerste week tóch wat minder publiek dan gehoopt.

Na afloop van de chaotische week in Barcelona zetten we toch nog maar even een keer op een rijtje hoe het vervolg van de voorbereiding op dit cruciale Formule 1-seizoen eruit zal gaan zien. De eerste officiële testsessie staat gepland van woensdag 11 februari tot en met vrijdag 13 februari 2026 op het Bahrain International Circuit. In tegenstelling tot de besloten sessies in Barcelona, zouden deze tests wél toegankelijk voor media en fans gemaakt worden. De sessies duren dagelijks negen uur, van 10:00 uur tot 19:00 uur lokale tijd (08:00 uur tot 17:00 uur Nederlandse tijd).

Eén uur per dag

De vork zit nu echter toch iets anders in de steel dan dat er in eerste instantie gehoopt werd. Uitzenders over de wereld, zoals Viaplay, Sky Sports en natuurlijk F1TV zelf, zullen namelijk maar één uur van de dag mogen uitzenden, het gaat daarbij om het laatste uur van de dag, zo kan GPFans bevestigen. Een hard gelag voor de fanatieke fans die na het debacle van Barcelona gehoopt hadden op iets meer informatie en beelden. De tweede testweek zal voorlopig wél helemaal uitgezonden worden.

Bezoek en live timing

We weten echter wel dat dat allemaal zo kan veranderen in de Formule 1. Ook voor fans die dan maar besluiten op de tribune te gaan zitten in Bahrein is er slecht nieuws dit kan de eerste dag niet. Alleen op donderdag en vrijdag is het mogelijk om de testsessies te bezoeken. Voor media en de échte Formule 1-fanatist is er dan nog wel goed nieuws te melden: in tegenstelling tot Barcelona zullen de live tijden in Bahrein wél te volgen zijn.

