Kelly Piquet verschijnt in weinig verhullende outfit op social media: "Valentijnsdagplannen?"

Redactie
Kelly Piquet is in een weinig verhullende outfit op social media verschenen. De vriendin van Max Verstappen heeft - volgens het bijschrift - vast plannen gemaakt voor Valentijnsdag.

Kelly Piquet, de partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, deelt via haar Instagram vaak inkijkjes in haar luxueuze levensstijl. Of het nu gaat om zonsondergang-doordrenkte foto’s van hun zomervakanties aan boord van superjacht Unleash the Lion of haar designeroutfits: de Braziliaanse pronkt met een benijdenswaardig leven. Ook staat ze bekend vanwege haar modellenwerk, en dus verschijnen er ook regelmatig pikante plaatjes op het internet. Zo ook nu. Piquet plaatst foto's in een weinig verhullende outfit, met als bijschrijft: "Valentijdsplannen?"

Vermogen Kelly Piquet

De geldstroom van Kelly is behoorlijk privé en dus zijn er geen betrouwbare cijfers over haar exacte vermogen. De schattingen die te vinden zijn, variëren tussen een slordige 1 en 10 miljoen euro. Hoewel dit natuurlijk een zeer riant vermogen is, valt het in het niets bij enkele van haar naasten. Zo zou haar vader een vermogen van 200 miljoen euro hebben en zit partner Verstappen inmiddels zelfs al ruimschoots boven het bedrag van zijn schoonvader. Kelly hoeft zich over haar financiële toekomst dus absoluut geen zorgen te maken.

