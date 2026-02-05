Kelly Piquet verschijnt in weinig verhullende outfit op social media: "Valentijnsdagplannen?"
Kelly Piquet verschijnt in weinig verhullende outfit op social media: "Valentijnsdagplannen?"
Kelly Piquet is in een weinig verhullende outfit op social media verschenen. De vriendin van Max Verstappen heeft - volgens het bijschrift - vast plannen gemaakt voor Valentijnsdag.
Kelly Piquet, de partner van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, deelt via haar Instagram vaak inkijkjes in haar luxueuze levensstijl. Of het nu gaat om zonsondergang-doordrenkte foto’s van hun zomervakanties aan boord van superjacht Unleash the Lion of haar designeroutfits: de Braziliaanse pronkt met een benijdenswaardig leven. Ook staat ze bekend vanwege haar modellenwerk, en dus verschijnen er ook regelmatig pikante plaatjes op het internet. Zo ook nu. Piquet plaatst foto's in een weinig verhullende outfit, met als bijschrijft: "Valentijdsplannen?"
Vermogen Kelly Piquet
De geldstroom van Kelly is behoorlijk privé en dus zijn er geen betrouwbare cijfers over haar exacte vermogen. De schattingen die te vinden zijn, variëren tussen een slordige 1 en 10 miljoen euro. Hoewel dit natuurlijk een zeer riant vermogen is, valt het in het niets bij enkele van haar naasten. Zo zou haar vader een vermogen van 200 miljoen euro hebben en zit partner Verstappen inmiddels zelfs al ruimschoots boven het bedrag van zijn schoonvader. Kelly hoeft zich over haar financiële toekomst dus absoluut geen zorgen te maken.
LEES OOK: Kelly Piquet: alles wat je moet weten over de invloedrijke vriendin van Max Verstappen
Gerelateerd
Net binnen
Audi kondigt vrouwelijke coureur aan en tekent Felbermayr voor F1 Academy | F1 Shorts
- 24 minuten geleden
- 44
Stroll-familie en meer bekende F1-namen duiken op in Epstein-files en verontrustende e-mails
- 58 minuten geleden
- 3
Lewis Hamilton en Kim Kardashian tikken 30.000 euro af voor gezamenlijke nacht in Parijs
- 1 uur geleden
- 1
'Ferrari en Hamilton waren het snelst in Barcelona zonder pushronde te doen'
- 1 uur geleden
Norris doet onthulling over McLaren: 'Haalt gemakkelijk 380 km/u door nieuw reglement'
- 2 uur geleden
Kelly Piquet verschijnt in weinig verhullende outfit op social media: "Valentijnsdagplannen?"
- 3 uur geleden
- 10
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari
Herbert: 'Norris verdient meer waardering na behalen eerste wereldkampioenschap'
- 16 januari
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 19 januari