Max Verstappen, Red Bull, Monaco, 2025

Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'

Patrese: 'Verstappen is enige coureur wiens leven niets volledig om Formule 1 draait'

Brian Van Hinthum
Max Verstappen, Red Bull, Monaco, 2025

Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is Max Verstappen een unieke verschijning op de grid, wiens leven niet volledig draait om de Formule 1. De Italiaan ziet dat Verstappen weliswaar graag in een Formule 1-auto rijdt en kampioen is geworden, maar dat zijn liefde voor de sport verder reikt dan alleen de koningsklasse van de autosport.

Het lijkt er zelfs op dat hij niet bang is om ooit weg te gaan uit de Formule 1, zo heeft Verstappen in het verleden ook al meermaals zelf laten doorschemeren.. Patrese heeft niet het idee dat Verstappen er heel erg onder zou lijden als hij ooit weg zou gaan uit de sport. "Stel dat de auto een jaar niet snel genoeg is om het kampioenschap te winnen, dan zal hij niet snel wanhopig worden", zo stelt hij tegenover BetVictor Online Casino.

Niet alleen Formule 1

Verstappen zit in de positie dat hij zelf kan bepalen wat hij hierna allemaal gaat doen. "Misschien rijdt hij wel met een GT-auto op de Nürburgring. Voor hem is autosport niet alleen Formule 1. Hij haalt voldoening uit het doen van andere dingen in de autosport", legt Patrese uit. Het is een beetje 'ouderwets' van Verstappen, maar tegelijkertijd ook verfrissend. "Dat is een beetje ouderwets voor hem en dat is op een bepaalde manier verfrissend. Het gaat hem om de schoonheid van het autorijden.

Anders voor Verstappen

De Formule 1 is voor Verstappen heel anders dan hoe het voor huidige en voormalig coureurs het geval was: “Formule 1 is niet alles voor hem, zoals dat vroeger voor velen van ons wel het geval was. Formule 1-coureurs denken tegenwoordig alleen nog maar aan Formule 1, omdat ze sowieso 24 races moeten rijden en veel moeten reizen. Het is dus ook moeilijker om naast hun Formule 1-carrière nog andere activiteiten te ondernemen. Maar als je ziet wat Max vorig jaar deed, hij ging rijden op de Nürburgring, en dat verwacht je niet van een Formule 1-wereldkampioen. Dat betekent dat hij graag andere uitdagingen aangaat.”

