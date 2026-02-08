Het debuut van Max Verstappen in de Nürburgring Langstrecken-Serie in 2025 op de Nordschleife werd met een overwinning bekroond. Daarmee zag de viervoudig wereldkampioen een langgekoesterde droom in vervulling gaan en deelt het team van Emil Frey Racing nu de beelden van achter de schermen van die race.

In september werd bekend dat Verstappen zijn NLS-vergunning had behaald. Dat gebeurde in een Porsche 718 Cayman GT4 CS en vormde de opmaat naar het GT3-debuut van de Nederlander, niet lang daarna. Verstappen was daarin samen met Lulham succesvol door direct met de zege naar huis te gaan.

GT3-zege Verstappen en Lulham

De beelden van die desbetreffende racedag zijn gedeeld door het team waarvoor de Nederlander samen met Lulham uitkwam: Emil Frey Racing.

