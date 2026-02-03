In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Williams
Het Formule 1-team van Williams heeft zojuist het doek van de wagen voor aankomend seizoen getrokken. Alexander Albon en Carlos Sainz zullen de strijd aangaan met de FW48.
Het team uit Grove besloot vorige week niet af te reizen naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, omdat de FW48 nog niet klaar was om de baan op te gaan. Teambaas James Vowles onthulde dat de auto nog niet door een paar noodzakelijke tests was gekomen. In plaats van het proces te overhaasten, koos het team ervoor te wachten tot de pre-season tests in Bahrein voor hun eerste officiële test van het seizoen. Inmiddels is de wagen - of in ieder geval de livery - klaar om aan het grote publiek te laten zien. Bekijk de gloednieuw FW48 hieronder.
