Volgens analist Martin Brundle mag de herstelde vorm van Mercedes in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2026 absoluut niet worden onderschat. De Britse analist stelt dat men de Duitse grootmacht "niet mag wegwuiven" als potentiële titelkandidaat. Ondanks dat de Zilverpijlen de afgelopen jaren moeite hebben gehad met de 'ground effect'-auto's, ziet Brundle nu signalen dat hun nieuwe pakket voor dit jaar direct competitief en betrouwbaar is.

Mercedes heeft tijdens de vroege voorseizoenstests in Barcelona een sterke indruk achtergelaten. De Duitse grootmacht reed maar liefst 500 ronden met de nieuwe W17-bolide en klokte de snelste officieuze rondetijden. De W17, die op 22 januari werd onthuld, is volgens de nieuwe reglementen ontworpen om lichter, smaller en korter te zijn, en heeft volgens het geruchtencircuit de krachtigste verbrandingsmotor in het veld hebben. Ondanks de veelbelovende testresultaten van Mercedes, waarschuwde Brundle eind januari er echter voor dat de koude testomstandigheden in Spanje totaal niet representatief zijn voor het echte seizoen. Hij vreest dat Mercedes een set-up heeft die de banden te snel opwarmt, wat in warmere race-omstandigheden nadelig uit kan pakken.

Verstappens houding en toekomst

Brundle reageerde ook op de speculaties dat Verstappen, na het verlies van de wereldtitel in 2025 aan Lando Norris, mogelijk naar Mercedes zou willen. Verstappen heeft inmiddels bevestigd dit jaar bij Red Bull te blijven - rijdend met startnummer 3 - maar de analist benadrukt dat Verstappen als "talent van de generatie" de luxe heeft om voor 2027 elk team te kiezen dat hij wil, mocht de nieuwe Red Bull-motor niet leveren. Verstappen zelf zei eind januari echter geen stress te voelen over de nieuwe reglementen. Hij vertelde dat er veel factoren zijn die buiten zijn macht liggen, en dat hij zich volledig focust op wat hij wel kan beïnvloeden.

Lagere temperaturen

Toch is de analist positief over de kansen voor Mercedes dit jaar: "Het oogt alsof ze deze compleet nieuwe regelgeving wél goed doorhebben", klinkt het bij Sky Sports. "Natuurlijk moeten we nog afwachten hoe de auto presteert bij normale baantemperaturen, maar qua energieterugwinning en acculaden zullen ze minimaal op hetzelfde niveau zitten als de andere topteams. Het is nog lastig om de verschillende concepten echt te beoordelen”, gaf hij toe. “Je kunt een auto hebben die op een koude dag fantastisch werkt, maar bij hogere temperaturen ineens tegen zijn limieten aanloopt. Dat hebben we bij Mercedes eerder gezien.”

Toch overheerst het optimisme. “We moeten rustig blijven, maar hun constante tempo en betrouwbaarheid kun je niet wegwuiven”, besluit Brundle. “Dit is duidelijk een goed georganiseerd en sterk samenwerkend team.”

