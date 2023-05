'Marko voert druk op bij De Vries', Red Bull ziet Mercedes aan Newey trekken | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 11 mei 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Nyck de Vries heeft nog niet de vorm te pakken en daar begint de leiding van Red Bull Racing zich nu ook mee te bemoeien. Helmut Marko geeft de Nederlander nog enkele races om te laten zien wat hij kan. Verder liet Valtteri Bottas vandaag weten dat hij een eigen pizzeria is gestart en gaat de adviseur van Red Bull in op het geflirt van Mercedes richting Red Bull-ontwerper Adrian Newey. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

'Marko voert druk op De Vries verder op, Ricciardo heeft al stoeltje gepast'

Een gerucht op de donderdagochtend waar Nyck de Vries waarschijnlijk niet al te blij van zal worden. Daniel Ricciardo zou namelijk de opvolger van de Nederlander zijn mochten de resultaten van de AlphaTauri-coureur niet verbeteren tijdens de komende races.

Kaartje Lewis Hamilton werd verkocht voor 900.000 dollar in Netflix-serie

Een kaartje van Lewis Hamilton werd vorig jaar verkocht voor maar liefst 900.000 Amerikaanse dollar. Dat was te zien in de Netflix-serie King of Collectibles: The Goldin Touch, waarin Ken Goldin en zijn team op zoektocht gaan naar bijzondere verzamelobjecten.

'Niet Ricciardo, maar Lawson is voornaamste vervanger van De Vries'

Donderdag werd bekend dat de tijd gaat dringen voor Nyck de Vries, die een tamelijk een ongelukkige start van het 2023-seizoen ondergaat. Mocht de Nederlander niet snel de zaken weten om te draaien, dan zou Daniel Ricciardo klaarstaan als vervanger, maar volgens ESPN is het Liam Lawson die het zitje van de Nederlander gaat invullen, bij een vroegtijdig afscheid van De Vries.

Valtteri Bottas

Bottas presenteert vol trots nieuwe stap: Fin start eigen pizzeria

Valtteri Bottas rijdt momenteel met een dertiende plaats in het wereldkampioenschap een vrij kleurloos seizoen. De Finse coureur wist voorlopig alleen in de eerste race van het seizoen punten te scoren. Tijd om ook op wat andere dingen te focussen dus: Bottas begint een heuse eigen pizzeria.

Marko ziet Mercedes aan Newey trekken: "Wolff heeft geen vertrouwen in eigen mensen"

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op hoe Mercedes de succesvolle ontwerper Adrian Newey bij het team wilde weghalen om hun worstelende F1-project een boost te geven. De renstal uit Brackley is er overigens niet in geslaagd, want de ontwerper heeft onlangs zijn verlenging bij Red Bull getekend.