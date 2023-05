Remy Ramjiawan

Donderdag 11 mei 2023 17:22 - Laatste update: 17:23

Donderdag werd bekend dat de tijd gaat dringen voor Nyck de Vries, die een tamelijk een ongelukkige start van het 2023-seizoen ondergaat. Mocht de Nederlander niet snel de zaken weten om te draaien, dan zou Daniel Ricciardo klaarstaan als vervanger, maar volgens ESPN is het Liam Lawson die het zitje van de Nederlander gaat invullen, bij een vroegtijdig afscheid van De Vries.

Na het magistrale optreden van De Vries in 2022 tijdens de Grand Prix van Italië, mocht hij een handtekening onder een verbintenis bij AlphaTauri zetten. De voormalig Formule E-kampioen wist tot op heden nog niet te imponeren in het nieuwe seizoen. In de hedendaagse Formule 1 is er maar weinig testtijd, maar dat is een handicap waar alle coureurs last van hebben. Voorlopig staat De Vries na vijf wedstrijden in 2023 nog altijd op nul punten, daar waar teamgenoot Yuki Tsunoda er al wel twee wist te verzamelen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko ziet getouwtrek om Red Bull-personeel: "Zo werkt het niet"

Ricciardo geen optie

Niet alleen het puntenaantal is een doorn in het oog van de topmannen van Red Bull. Ook de diverse schuivers en de nodige schade die daarbij komt kijken valt niet even goed. Daar waar eerder werd gedacht dat Ricciardo op pole position zou staan om het zitje van De Vries in te vullen, hebben meerdere bronnen aan ESPN gemeld dat het Lawson is die daarvoor de voornaamste kandidaat is. Ricciardo zou zijn gespot in Faenza om een zitje te laten maken, maar ook dat verwijzen de bronnen naar het rijk der fabelen. De goedlachse Australië reisde namelijk na de race in Miami af naar Europa, om een bruiloft bij te wonen van twee vrienden.

Liam Lawson

Reservecoureur Red Bull Racing

De 21-jarige Lawson is sinds 2019 onderdeel van het Red Bull Junior Team en kwam in het verleden nog uit voor het Formule 4-team van Frits Van Amersfoort. In 2022 kwam de Nieuw-Zeelander voor het tweede jaar uit in de Formule 2 en wist hij uiteindelijk als derde te eindigen in het klassement. Als reservecoureur van Red Bull Racing komt Lawson dit jaar uit in de Japanse Super Formula en daar wist hij de eerste race van het seizoen te winnen.