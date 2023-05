Lars Leeftink

Een gerucht op de donderdagochtend waar Nyck de Vries waarschijnlijk niet al te blij van zal worden. Daniel Ricciardo zou namelijk de opvolger van de Nederlander zijn mochten de resultaten van de AlphaTauri-coureur niet verbeteren tijdens de komende races.

Dit weet Motorsport.com donderdag te melden. Volgens het gerucht zou Ricciardo zelfs al een stoeltje hebben gepast. In de meeste gevallen is dit geen goed teken voor de coureur die momenteel in de auto zit. De druk wordt vooral vanuit Helmut Marko opgevoerd, want de Oostenrijker zou voor of tijdens de Grand Prix van Spanje graag verbetering willen zien bij de Nederlander. Als dit tegen die tijd niet het geval is, is er een aanwezige kans dat de Nederlander wordt vervangen. De komende drie races in Imola, Monaco en Barcelona worden dus erop of eronder voor De Vries.

Ricciardo

Ricciardo zou volgens het gerucht al langs zijn geweest bij de fabriek van AlphaTauri om zijn zitje te passen en de mensen beter te leren kennen, wat wel aangeeft hoeveel vertrouwen AlphaTauri en Red Bull momenteel hebben in De Vries. Het zou een terugkeer betekenen voor Ricciardo in de Formule 1, amper een halfjaar nadat hij afscheid nam van de sport als vaste coureur. Sindsdien is hij actief als derde coureur bij Red Bull Racing, waar het voor de Australiër allemaal begon. Een terugkeer bij het team waar hij zijn debuut maakte in de sport is dus een realistisch scenario.

De Vries

De Vries heeft tot nu toe in 2023 nog niet echt een kans gehad om punten te scoren, terwijl de Nederlander tijdens de laatste twee races uitviel en dus überhaupt de finish niet haalde. Daardoor is de druk op De Vries, die door veel mensen niet als rookie gezien wordt vanwege zijn ervaring in andere raceklassen, toegenomen. Dat was al zo voor dit nieuwe gerucht, maar het feit dat Ricciardo al een stoeltje heeft gepast zegt veel over de huidige situatie.