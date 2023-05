Vincent Bruins

Donderdag 11 mei 2023 09:43

Een kaartje van Lewis Hamilton werd vorig jaar verkocht voor maar liefst 900.000 Amerikaanse dollar. Dat was te zien in de Netflix-serie King of Collectibles: The Goldin Touch, waarin Ken Goldin en zijn team op zoektocht gaan naar bijzondere verzamelobjecten.

De 38-jarige Hamilton is met tot nu toe zeven wereldtitels, 103 overwinningen, 103 pole positions en 192 podiums momenteel de meest succesvolle Formule 1-coureur ooit. Het is dan ook geen verrassing dat een kaartje waarvan er maar één is gemaakt, waar ook nog eens de handtekening van de Brit op staat, ontzettend waardevol blijkt te zijn.

Tiener verdient 899.950 dollar

Het gaat om het 2020 Topps Chrome F1 Superfractor 1/1 Lewis Hamilton-kaartje. De 16-jarige Canadese jongen Jean-Nicolas Gagnon vond deze ooit in een setje dat hij samen met zijn vader Nicholas had gekocht voor 50 dollar. Ze brachten het naar Goldin Auctions waar hun kaartje centraal kwam te staan in een aflevering van de Netflix-serie. Commercieel manager Carlo Civitella onthulde dat een anonieme koper voor 750.000 dollar geïnteresseerd was, maar uiteindelijk kocht Armando Gutierrez het kaartje voor 900.000 dollar. De rijke verzamelaar kreeg afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Miami de kans om het aan Hamilton zelf te laten zien.

Collector Armando Gutierrez got to show his 2020 Topps Chrome Lewis Hamilton 1/1 Superfractor Autograph to the man himself!



You love to see it! ❤️ pic.twitter.com/bCXTTpyxJ2 — The Collectibles Guru 🧠 (@ericwhiteback) May 7, 2023

Kaartje in trailer

De 2020 Topps Chrome F1 Superfractor 1/1 Lewis Hamilton is vanaf 1 minuut en 2 seconden te zien in de trailer van King of Collectibles: The Goldin Touch.