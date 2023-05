Lars Leeftink

Donderdag 11 mei 2023 11:15 - Laatste update: 11:39

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft gereageerd op hoe Mercedes de succesvolle ontwerper Adrian Newey bij het team wilde weghalen om hun worstelende F1-project een boost te geven.

Mercedes domineerde de Formule 1 tussen 2014 en 2020, won in die tijd alle coureurs- en constructeurskampioenschappen en won in 2021 de constructeurstitel met Lewis Hamilton. Hun greep op het rijderskampioenschap verslapte echter dat seizoen, toen Max Verstappen het voor elkaar kreeg om Hamilton te verslaan. Red Bull domineerde vorig seizoen tijdens het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1 door beide kampioenschappen te winnen. Het team ligt dit seizoen op koers om dat dit jaar weer te doen, met en een-tweetje tijdens vier van de eerste vijf races.

Mercedes zoekt naar versterking

Eerder vorige week kwam F1 Insider met het nieuws dat Mercedes heeft geprobeerd hun F1-dominantie te heroveren door Newey, het brein achter het succes van de auto's van Red Bull tussen 2010 en 2013 en in 2022 en 2023, te overtuigen om naar Mercedes te komen. Newey tekende vorige week een nieuw contract bij Red Bull, maar volgens het gerucht kreeg hij eerst een telefoontje van een persoonlijke assistent van Mercedes. Een assistent die voorheen bij Red Bull Racing werkte. De site voegde eraan toe dat de assistent op verzoek van Toto Wolff de opdracht kreeg om te proberen gesprekken met Newey te openen over een overgang. Newey zou uiteindelijk het aanbod afwijzen en bij Red Bull blijven.

Marko scheldt Mercedes uit

In gesprek met F1Insider heeft Marko kort gesproken over de vermeende poging tot stroperij van Mercedes. "Meneer Wolff lijkt niet het volledige vertrouwen te hebben in zijn eigen mensen om de problemen met hun auto op te lossen.” Mercedes heeft sindsdien een technische herschikking doorgevoerd om te proberen hun ritme terug te vinden, waarbij James Allison en Mike Elliott van rol wisselen. Zo kan eerstgenoemde meer zeggenschap hebben over de ontwikkeling van de auto. Mercedes eindigde de Grand Prix van Miami die afgelopen zondag werd verreden als vierde en zesde met respectievelijk George Russell en Hamilton, maar hoopt nu dat een upgradepakket voor de volgende race op Imola hen een boost kan geven.