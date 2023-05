Lars Leeftink

Sergio Pérez heeft van Karun Chandhok, voormalig F1-coureur en nu analist, te horen gekregen dat hij het voorbeeld van David Coulthard en Eddie Irvine moet volgen om een kans te maken tegen Max Verstappen in zijn gevecht om de titel.

Pérez heeft dit seizoen af en toe het gevecht met Verstappen aan kunnen gaan door overwinningen te veroveren in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Hij staat echter nog steeds veertien punten achter zijn teamgenoot, waarbij de Nederlander ook vorig jaar richting de races in Europa uit begon te lopen. De Grand Prix van Miami van afgelopen weekend was het nieuwste voorbeeld hiervan. Pérez begon de race op pole na de fout van Verstappen in de kwalificatie, maar het maakte geen verschil toen de 25-jarige Nederlander vanaf de negende plaats door het veld reed om op de bovenste trede van het podium terecht te komen. Pérez maakte een enigszins teleurgestelde indruk na de race en gaf toe dat hij flink verslagen was door zijn teamgenoot.

Chandhok over Pérez

Karun Chandhok heeft Irvine en Coulthard als coureurs genoemd voor Pérez om van te leren. Beide mannen vochten tegen 'geniale' teamgenoten als Michael Schumacher en Mika Hakkinen, maar hadden toch een succesvolle F1-carrière ondanks het feit dat ze het kampioenschap niet wonnen. Chandhok benadrukte dat Pérez zichzelf nog steeds kan beschouwen als een zeer goede Formule 1-coureur met een hele mooie carrière, zelfs als het hem nooit lukt om Verstappen te verslaan in de strijd om de titel. "Het is geen schande om verslagen te worden door Max Verstappen", vertelde Chandok aan de Sky Sports F1-podcast. "Als je terugkijkt op de geschiedenis van de sport, komt er elke vijf, zes, zeven jaar een geniale coureur langs."

Verstappen in zelfde situatie

"Voor Max waren het Lewis, Fernando, Kimi, Michael, Senna, Prost enz", weet Chandhok. "En weet je wat: als je een enkele keer kan winnen van een van deze geniale coureurs en achter hen eindigen in het kampioenschap, dan heb je een zeer goede Formule 1-carrière achter de rug. Ik denk aan iemand als Eddie Irvine of David Coulthard. Toen Coulthard het opnam tegen Mika en er een periode was dat hij bozer en bozer werd, accepteerde hij op een gegeven moment dat je een goede teamgenoot hebt en ga je gewoon." Pérez kan het tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna wel eens lastig krijgen, want Verstappen is bijzonder sterk op ouderwetse circuits als Imola.