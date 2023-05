EA Sports toont in gloednieuwe trailer beelden van game F1 23

Lars Leeftink

Donderdag 11 mei 2023 17:03

Komende maand gaat de nieuwe game van EA Sports en Codemasters, F1 23, uitkomen op PC, Xbox One en Series X/S, PlayStation 4 en PlayStation 5. Het is daarom tijd voor een uitgebreide trailer waarin beelden worden getoond en nieuwe informatie wordt gegeven.

F1 23 gaat vanaf 16 juni speelbaar zijn en is de volgende versie van de game die jaarlijks verschijnt. In de game kun je online tegen andere F1-fans racen, een carrière of zelfs eigen team beginnen, proberen een zo snel mogelijk ronde te rijden en gewoon losse races en raceweekenden rijden. De grafische kwaliteit van de game zal ook gaan verbeteren, iets wat al goed te zien is in de nieuw trailer.

Trailer F1 23

In de nieuwe trailer, waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de game en de veranderingen, wordt veel meer duidelijk. In de video presenteert Sky Sports-presentator Natalie Pinkham onder meer veranderingen op het gebied van besturing en physics. Vooral Precision Drive speelt een hoofdrol in de video, waarin ook wordt gekeken naar twee nieuwe circuits in de game: Las Vegas en Qatar. Bekijk de trailer hieronder!