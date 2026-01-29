close global

Credit for photo: McLaren Mastercard F1 Team

McLaren moest middagsessie in Barcelona overslaan: problemen met brandstofsysteem

Remy Ramjiawan
Het team van McLaren kwam woensdag voor het eerst de baan op in Barcelona, maar moest donderdag de middagsessie, waarin Oscar Piastri wederom achter het stuur zou kruipen, uiteindelijk overslaan. De regerend constructeurskampioen liep namelijk tegen problemen aan.

McLaren liet woensdag de MCL40 debuteren, nadat het team even had gewacht. Ook deze wagen wijkt iets af van de auto die eerder op de foto’s van het team te zien was. Tijdens de testdagen koos het team voor een speciale livery: de wagen is volledig zwart, met daarnaast de benodigde stickers van de sponsoren.

Team moet problemen wegwerken

McLaren kampte met een brandstofprobleem. "We hadden een probleem met het brandstofsysteem, waardoor onze dag eerder dan gepland werd afgebroken, maar het team werkt hard om dat te verhelpen zodat we morgen weer de baan op kunnen. Deze auto’s zijn compleet anders dan wat we de afgelopen jaren hebben gehad. Dat is ook een belangrijk onderdeel van deze test. We hebben al een paar dingen geïdentificeerd die we kunnen proberen te verbeteren aan de auto, zodat hij wat prettiger aanvoelt", zo legt Piastri bij F1TV erover uit.

