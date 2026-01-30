Netflix heeft tijdens een evenement in Berlijn een gloednieuwe documentaire aangekondigd die volledig in het teken staat van het Formule 1-seizoen van 1994. De film, getiteld Schumacher ’94, zal later dit jaar wereldwijd worden uitgebracht en belicht het turbulente jaar waarin Michael Schumacher zijn eerste wereldtitel wist te veroveren met Benetton.

De streamingdienst bracht in 2021 ook al een documentaire uit over Schumacher. Die film gaf een breder overzicht van zijn leven en carrière, maar de nieuwe productie zoomt specifiek in op het jaar dat door velen wordt gezien als een keerpunt in de Formule 1-geschiedenis. “1994 markeert een keerpunt in de geschiedenis van de Formule 1: de 25-jarige Michael Schumacher wint de eerste Grand Prix van het seizoen in Brazilië en legt daarmee de basis voor een ongekende carrière,” zo citeert PlanetF1.

Een jaar vol drama en controverse

Het seizoen 1994 was een van de meest dramatische en controversiële jaren uit de Formule 1-geschiedenis. Het jaar werd overschaduwd door het dodelijke ongeluk van drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna tijdens de Grand Prix van San Marino. Daarnaast werd Benetton achtervolgd door onbewezen beschuldigingen van valsspelen, nadat aan het einde van het seizoen 1993 rijhulpmiddelen zoals traction control waren verboden. De titelstrijd van Schumacher kende bovendien een controversiële finale in Adelaide, na een botsing met Damon Hill.

“Het jaar 1994, een van de meest dramatische en enerverende seizoenen in de Formule 1-geschiedenis, werd gekenmerkt door ingrijpende gebeurtenissen zoals het dodelijke ongeluk van Ayrton Senna, evenals beschuldigingen van manipulatie en oneerlijke rijmanoeuvres,” zo wordt omschreven. “Tegelijkertijd ontstond er een ware ‘Schumi Mania’.”

Corinna Schumacher deelt details

De vrouw van Schumacher, Corinna, zal een centrale rol spelen in de documentaire. Zij deelt persoonlijke inzichten over het begin van hun liefdesverhaal en de enorme druk die Michael in dat jaar ervoer. “Corinna Schumacher, die altijd zijn emotionele steun is geweest, geeft ook inzicht in het begin van een buitengewoon liefdesverhaal, een dat tot op de dag van vandaag sterk is.”

Corinna en andere naasten herinneren zich Michael als een “compromisloze vechter op het circuit en een gevoelige, empathische man daarbuiten”. Deze persoonlijke invalshoek biedt een unieke blik op de mens achter de legende, die tussen 1991 en 2012 een recordaantal van zeven wereldkampioenschappen en 91 overwinningen wist te behalen.

