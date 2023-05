Vincent Bruins

Sergio Pérez denkt dat hij het in zich heeft om wereldkampioen te worden in de Formule 1. Dat doel is het enige wat het voor hem waard maakt om zijn gezin thuis te moeten missen met al dat gereis van de ene Grand Prix naar de andere.

De Mexicaan is bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe. De Red Bull Racing-coureur heeft al twee overwinningen in de eerste vijf races binnengesleept, evenveel als in heel 2022. Hij werd tweede in Bahrein, voordat hij in Saoedi-Arabië zegevierde vanaf pole position. Pérez moest vanuit de pitstraat beginnen in Australië en werd vijfde met de snelste ronde na een inhaalrace. Hij werd de eerste coureur die voor de tweede keer wist te winnen in Azerbeidzjan. In Miami werd hij verslagen door teamgenoot Max Verstappen en kwam als tweede over de streep. De Nederlander heeft een voorsprong van 14 punten op Pérez.

Is het het nog waard?

Verstappen gaf eerder dit jaar aan dat hij zich afvraagt of al dat gereis om vervolgens familie en vrienden te moeten missen, het nog wel waard is: "De vraag is: 'Is het het waard om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden om steeds maar op meer succes te jagen?' Ik heb alles al bereikt wat ik wilde in de Formule 1. Maar goed, ik weet dat ik een contract heb voor tot en met 2028. Dan word ik 31. Dat is nog best jong, maar zoals ik al zei, ik wil ook andere dingen doen in het leven," zo liet hij afgelopen februari weten. Pérez vindt dat het het nog wel waard is, maar alleen zolang hij kans maakt op de wereldtitel.

Presteren op het circuit

"Ik denk, omdat ik drie kinderen thuis heb, dat ik niet over de hele wereld zou reizen, als ik niet geloof dat ik wereldkampioen kan worden," vertelde Pérez tegenover Sky Sports F1. "En daar werk ik naartoe, maar ik kan er buiten de auto zoveel over zeggen natuurlijk, maar ik denk dat het belangrijkste is om te presteren op het circuit. Ik denk dat we zonder de problemen die we hadden tijdens de kwalificatie in Melbourne, aan de leiding in de tussenstand hadden moeten liggen. We hebben alles om te kunnen geloven dat het dit jaar gaat lukken."