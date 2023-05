Vincent Bruins

Red Bull Racing heeft zich na de Grand Prix van Miami bij een exclusief clubje weten te voegen. De Oostenrijkse renstal heeft nu een realistische kans op een bijzonder record.

Van alle 143 constructeurs - en dan rekenen we de Indianapolis 500 dat deel uitmaakte van de Formule 1-kalender van 1950 tot en met 1960, niet mee - die ooit hebben deelgenomen aan de koningsklasse, waren er tot afgelopen weekend maar vier die erin waren geslaagd om ten minste de eerste vijf races van een seizoen op rij te winnen. Red Bull Racing is nu het vijfde team geworden.

McLaren en Williams

McLaren wist als eerste ten minste de eerste vijf races van een seizoen te winnen met één van de beste bolides ooit: de MP4/4 van 1988. Alain Prost en Ayrton Senna zorgden voor het record van de meeste overwinningen op rij vanaf het begin van een seizoen met elf en het McLaren-duo won vijftien van de zestien Grands Prix dat jaar. Tijdens de race op Monza lag Senna zelfs nog aan de leiding met nog twee ronden te gaan, totdat hij werd uitgeschakeld door een achterblijver. Ferrari pakte toen een één-tweeresultaat met Gerhard Berger en Michele Alboreto.

Williams werd het tweede team om ten minste de eerste vijf races te winnen en dat deden ze in 1992 met Nigel Mansell die in Zuid-Afrika, Mexico, Brazilië, Spanje en San Marino won vanaf pole position. De Britse renstal herhaalde dit in 1996, toen Damon Hill als eerste over de streep kwam in Australië, Brazilië, Argentinië en San Marino, terwijl Jacques Villeneuve de Grand Prix van Europa op de Nürburgring won.

Ferrari en Mercedes

Ferrari won de eerste vijf races van het seizoen in 2004. Michael Schumacher was haast onverslaanbaar en, als hij niet was gecrasht na contact met Juan Pablo Montoya in de tunnel van de Grand Prix van Monaco, had hij maar liefst dertien races op zijn naam geschreven vanaf de start van dat seizoen. Op het stratencircuit ging de overwinning echter naar de Renault van Jarno Trulli en dus bleef Ferrari steken op vijf.

Ook is het Mercedes gelukt om ten minste de eerste vijf races van een seizoen op rij te winnen. Dat deed de Duitse renstal met Lewis Hamilton en Nico Rosberg met zes zeges in 2014 en met Valtteri Bottas en Hamilton met acht zeges in 2019.

Bij Red Bull Racing staat de teller nu op vijf na drie overwinningen voor Max Verstappen in Bahrein, Australië en Miami, en twee overwinningen voor Sergio Pérez in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan.