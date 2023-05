Vincent Bruins

De Grand Prix van Spanje zal naar verluidt vanaf 2027 niet meer worden verreden op Circuit de Barcelona-Catalunya, maar in Madrid. Eerder dit jaar deden geruchten al de ronde dat de Formule 1 in onderhandeling was om de koningsklasse van de autosport naar de hoofdstad te halen. Nu heeft de burgemeester van Madrid bevestigd dat de gesprekken redelijk goed lopen.

Barcelona-Catalunya is al sinds 1991 gastheer van de Grand Prix van Spanje. Ook hebben de wintertests vaak plaatsgevonden op het circuit nabij Montmeló.

IFEMA en Valdebebas

MundoDeportivo wist vorige maand het nieuws naar buiten te brengen dat de Grand Prix van Spanje van locatie zou veranderen, wanneer het contract met Circuit de Barcelona-Catalunya in 2026 afloopt: "Volgens bronnen dichtbij de geïnteresseerde partijen wordt Madrid vanaf 2027 gastheer van de Spaanse F1 GP in IFEMA en Valdebebas. F1 verlengde eind 2021 haar contract met Barcelona voor nog eens vijf jaar, tot 2026, maar volgens onze bronnen zal het circus na afloop van de overeenkomst naar de hoofdstad verhuizen." IFEMA is een terrein waar allerlei beurzen kunnen worden gehouden evenals de officiële Formula 1 Exhibition en ligt net buiten het centrum van Madrid.

José Luis Martínez-Almeida

Burgemeester José Luis Martínez-Almeida bevestigde dat er gesprekken gevoerd zijn met de Formule 1: "Onderhandelingen om de Grand Prix in Madrid te hebben gaan de goede kant op," vertelde hij tijdens het Europa Press Madrid breakfast, geciteerd door MARCA. "Het zou een van de grootste evenementen zijn hier en steden worden beoordeeld op hun vermogen om zulke geweldige evenementen aan te trekken. Ik ga echter geen percentage geven voor hoe groot de kans is [om de Grand Prix te mogen organiseren]." Martínez-Almeida bevestigde ook dat IFEMA betrokken is bij de onderhandelingen en dus wijst alles erop dat daar het stratencircuit zou worden gehouden.