Vincent Bruins

Zondag 12 februari 2023 11:19

Max Verstappen ziet zichzelf niet in de Formule 1 rijden tot en met zijn veertigste. De tweevoudig wereldkampioen is zich aan het afvragen of het het nog wel waard is om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden.

De kalender van de koningsklasse wordt ieder jaar groter en groter. In 2023 zullen een recordaantal Grands Prix worden verreden. Door de terugkeer van Qatar en de toevoeging van het nieuwe stratencircuit in Las Vegas staat de teller op 23 en dan rekenen we de geannuleerde race in China niet eens mee. De coureurs zijn nu dus ook nog vaker weg van huis.

Artikel gaat verder onder video

Mateschitz

De Red Bull Racing-coureur legde eerst uit tegenover CNN dat het overlijden van oprichter en eigenaar van de energydrankfabrikant, Dietrich Mateschitz, duidelijk een impact op hem had: "Austin was voor ons een heel zwaar weekend, met het overlijden van Dietrich, de man die alles voor ons heeft gecreëerd... Het enige dat we dat weekend konden doen, was natuurlijk proberen die race te winnen en dat deden we gelukkig. Daarbij sleepten we ook de constructeurstitel binnen, dus gingen er dat hele weekend veel emoties door mijn hoofd en ook door het gehele team."

OOK INTERESSANT: Horner over impact straf Red Bull: "Komen we over een paar weken achter"

Weg van familie en vrienden

Nu is de 25-jarige aan het nadenken over zijn tijd na de Formule 1. "Het probleem is dat we zoveel reizen en dat het steeds meer en meer wordt," aldus Verstappen die in het verleden al duidelijk maakte zichzelf niet in F1 ziet, wanneer hij 40 is. 23 Grands Prix zullen in 38 weken tijd verreden worden, dus gemiddeld is er elke anderhalve week wel een Formule 1-race. "De vraag is dan: 'Is het het waard om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden om steeds maar op meer succes te jagen?' Ik heb alles al bereikt wat ik wilde in de Formule 1. Maar goed, ik weet dat ik een contract heb voor tot en met 2028. Dan word ik 31. Dat is nog best jong, maar zoals ik al zei, ik wil ook andere dingen doen in het leven."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)