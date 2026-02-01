McLaren opgevallen tijdens Barcelona-shakedown met innovatieve aerodynamische trucjes

Tien van de elf F1-teams hebben de eerste wintertest erop zitten. Alleen Williams kwam niet in actie tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Bij alle auto's zijn interessante innovaties te ontdekken en dat is bij McLaren niet anders. GPFans neemt de MCL40-bolide onder de loep.

McLaren begint aan 2026 als regerend wereldkampioen. Ditmaal niet alleen bij de constructeurs, maar ook bij de coureurs. Lando Norris versloeg de Red Bull van Max Verstappen op twee puntjes vorig jaar en teamgenoot Oscar Piastri op dertien punten. Maar de nieuwe technische reglementen kunnen zorgen voor een complete reset, omdat ieder team helemaal vanuit de basis weer moet beginnen. De auto's zijn korter, smaller en lichter geworden, en we krijgen te maken met actieve aerodynamica. Ook de vorm van de power units is anders geworden, omdat de MGU-H verdwenen is en er meer ruimte moet komen voor de batterij vanwege de sprong in elektrisch vermogen. Dit heeft tot nieuwe ontwerpen geleid.

McLaren verstopt actuator in de voorvleugel

Natuurlijk is het lastig om over een auto van een wintertest achter gesloten deuren waar weinig gedetailleerde foto's van zijn, conclusies te trekken, maar toch zien we een aantal interessante elementen op de McLaren. De actuator van de voorvleugel zit verstopt. Deze moet de actieve aerodynamica aan de voorkant van de wagen aansturen, maar deze actuator zit helemaal verstopt in de neus. Alleen de actuator voor het derde flap van de voorvleugel is een klein beetje te zien. Het zorgt voor een minder storend ontwerp en mogelijk een efficiëntere luchtstroom richting de sidepods.

Andere shark fin en extra vleugeltje

McLaren heeft van de shark fin een soort trap gemaakt, iets wat we alleen bij de Ferrari eerder hebben gezien. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er extra 'vuile' lucht van de achtervleugel weggestoten wordt. De verwachting is dat de andere teams zich hierin nog verder gaan ontwikkelen. Net als rivalen Red Bull, Mercedes en Ferrari heeft de McLaren een gat tussen de achterwielen en het bodywork om de luchtstroom richting de diffuser te sturen. De MCL40 heeft echter een extra driehoekige vleugeltje en dus heeft McLaren een ander concept bedacht om te proberen de diffuser te maximaliseren.