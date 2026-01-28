Kilometervreter Mercedes snelste op derde testdag, Norris en McLaren voor het eerst in actie

Op de derde testdag van de F1-shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwamen zes teams in actie. McLaren maakte haar eerste kilometers door Lando Norris voor de volledige woensdag in te zetten. Mercedes eindigde op de eerste twee posities in de tijdenlijst met Kimi Antonelli en George Russell.

Russell nam de ochtendsessie op zich voor de Zilverpijlen. Niet alleen zette hij ruimschoots de snelste tijd neer, hij legde ook nog eens de meeste ronden af - 92 ronden om precies te zijn. De snelste ronde was een 1:17.580, op de softs. Norris moest in de eerste helft van de woensdag genoegen nemen met P3 na 33 ronden, vlak achter Franco Colapinto die 56 ronden wist te voltooien. Debutant Arvid Lindblad deed er met 61 ronden nog iets meer en klokte de vierde tijd. Ollie Bearman en Nico Hülkenberg deden 21 en 5 ronden, respectievelijk, nadat ze voor de twee rode vlaggen zorgden in de ochtendsessie.

Mercedes met snelste tijd en meeste kilometers

Audi had dus opnieuw problemen, maar Hülkenberg kon het in de middagsessie nog een beetje goedkomen door nog 63 ronden te doen. Snelste in de middagsessie was Antonelli met een 1:17.362 en tevens legde hij de grootste afstand af van iedereen in die laatste vier uur. Norris verbeterde met een 1:18.307. Hij kwam in de middagsessie pas rond 16:30 uur naar buiten en dus deed de McLaren de gehele woensdag niet meer dan 77 ronden. Lindblad had een uitputtende dag achter de rug met een totaal van 119 ronden. De Racing Bulls-coureur klokte de zevende tijd achter Colapinto, Gasly en Bearman, maar hij veroorzaakte wel een rode vlag.

Uitslag van derde testdag

Dit is dan de onofficiële uitslag van de derde testdag in Barcelona. De aantal verreden ronden kunnen hier en daar een beetje afwijken. Cadillac en Ferrari hadden geen plannen om vandaag te rijden. Red Bull moest vandaag sowieso overslaan vanwege de crash van Isack Hadjar aan het einde van de dinsdag. Aston Martin vliegt momenteel de auto over naar Spanje en hoopt donderdag aan het testprogramma te kunnen beginnen. Williams is niet aanwezig.

