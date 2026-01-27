De wintertestdagen in Barcelona achter gesloten deuren zijn van start, al is het natuurlijk lastig om daar veel informatie vandaan te gaan halen. Jarno Opmeer, oud-kampioen Formule Esport, maakte een sarcastisch geintje, waar Olav Mol dan weer met beide benen intuinde.

De eerste wintertests, die plaatsvinden achter gesloten deuren, zijn voor de teams cruciaal om een eerste inschatting te maken van de basisbetrouwbaarheid en de initiële performance van de gloednieuwe bolides. Met grote veranderingen op het gebied van aerodynamica, hybride motoren en het gebruik van duurzame brandstoffen, lag de focus vooral op het integreren van de nieuwe reglementen. De sessie in Barcelona gaf een eerste glimp van de potentie van de 2026-auto's, al waren de rondetijden - zoals verwacht - door alle systeemcontroles een stuk langzamer dan de records. Red Bull sloot de dag als snelste af.

Grap gemist?

Na enkele uren stonden de Mercedessen nog bovenaan de tijdenlijsten, waarna Opmeer al grappend en met een flinke laag sarcasme op X liet weten dat Mercedes wel even kampioen zou gaan worden. Mol nam echter de woorden van de simracer iets te serieus en stapte vol in de ragebait: "Had gedacht dat je nèt iets meer van F1 wist dan een stelling te droppen na de eerste uren van wintertest. Tenzij je het doet om reuring te maken." Fans die het bericht van Mol op het platform zagen konden weinig begrip opbrengen voor de commentator.

Had gedacht dat je nèt iets meer van F1 wist dan een stelling te droppen na de eerste uren van wintertest. Tenzij je het doet om reuring te maken. — Olav Mol®️ (@Olav_Mol) January 26, 2026

Sarcasme ken je niet Olav? — LR (@WIJZIJNAJAX98) January 26, 2026

Olav, je bent inmiddels Mart Smeets geworden. Jammer. Vroeger was het prettig om je aan te horen, nu ben je verandert in een chagrijnig oude man. pic.twitter.com/1tRdBEWpUv — YouCantParkThereSir (@YouCantParkThe2) January 27, 2026

Dit is een zeer gangbare humor momenteel? Juist door op zoiets vaags op zo’n manier te reageren. Niet alles is serieus. — Hanna 🐈‍⬛ (@Call_Me_Hanna_) January 26, 2026

Pas op @jarno_opmeer! Opa Olav komt je billenkoek geven. — Kjeld Kolder (@KjeldKolder) January 27, 2026

Wat een zure man ben je toch, het masker is al lang verdwenen voor deze voormalige F1 goeroe. — Mike O. (@mjrracing036) January 26, 2026

Olav geragebait 😭😭 — Koen (@K0ENN_) January 26, 2026

Seniele vent — return (@return_93) January 26, 2026

Olav, je bent echt een negatieve seniele oude vent geworden.



Je negativiteit is echt niet te harden bij Ziggo. — Borat (@Jer_Ber90) January 26, 2026

