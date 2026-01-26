VIDEO | Nürburgring-race verplaatst voor F1, kans voor Max Verstappen | GPFans News
De Nürburgring Langstrecken-Serie heeft één van haar wedstrijden verplaatst om een clash met een Formule 1-race te voorkomen. Dat heeft de organisatie tegenover GPFans bevestigd. Dat de NLS-kalender speciaal voor Max Verstappen wordt gewijzigd, wordt niet zo specifiek benoemd, maar de organisatie hint er wel heel erg sterk op.
