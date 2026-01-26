Red Bull-teambaas Laurent Mekies gaat er niet direct van uit dat Red Bull met de RB22 zal vechten om de zeges. De Fransman benadrukt in De Telegraaf dat het motorproject met Ford nieuw is en dat enige bescheidenheid op zijn plaats is. De ambitie is uiteraard om het leidende team te worden, maar Mekies hamert op de benodigde ontwikkelingstijd.

Red Bull debuteert dit seizoen met een eigen power unit, die in samenwerking met Ford wordt geproduceerd. Het team neemt het daarbij onder meer op tegen Mercedes en Ferrari, die over jarenlange ervaring beschikken. Mekies is in gesprek met de krant dan ook realistisch en verwacht niet dat de power unit direct kan meekomen met de krachtigste varianten, iets wat Ford onlangs ook al moest erkennen.

Verwachtingen Red Bull Ford

Mekies is luid en duidelijk en stelt de verwachtingen bij: "Dat houdt ook in dat we de verwachtingen moeten temperen in het eerste gedeelte van het seizoen en moeten zorgen dat we het chassis en de motor goed aan de gang krijgen. Daarna zul je zien dat we progressie boeken. Dat hoop ik althans, maar dat heeft dit team door de jaren heen altijd bewezen." Daarbij wijst hij op de grote uitdaging rond de power unit: "Als je denkt dat wij direct op hetzelfde niveau zitten als fabrikanten die dit al negentig jaar doen, dan gaat dat niet gebeuren."

Verstappen toont begrip

Verstappen mikt vanzelfsprekend alleen op de bovenste plekken, maar Mekies onderschrijft dat de viervoudig wereldkampioen begrip heeft voor de situatie. "Zoals ik net al uitlegde, zou het heel naïef zijn om te denken dat wij direct op topniveau zijn. Dat is gekkenwerk. Het zou ook raar zijn om te denken dat Max dat niet snapt; hij begrijpt dat volledig," legt Mekies uit.

Daarbij benadrukt de Fransman dat de uiteindelijke doelstelling ongewijzigd blijft: "Dus laat er geen twijfel over bestaan wat ons einddoel is. Max is betrokken bij elke discussie, elke analyse en bij de manier waarop we risico’s nemen. Hij wordt overal in meegenomen."

