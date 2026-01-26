McLaren lanceert eerste foto's van MCL40-bolide met testlivery

McLaren staat op het punt een nieuw, radicaal tijdperk in de Formule 1 te betreden in 2026. Ze doen dit als de regerend wereldkampioen bij de constructeurs én de coureurs, met Lando Norris die in 2025 de rijderstitel pakte. De formatie uit Woking maakte een strategische keuze door vroegtijdig de focus te leggen op de nieuwe reglementen, wat Max Verstappen de kans gaf op een comeback. De MCL40-bolide, met een speciale testlivery, is zojuist door McLaren onthuld.

F1 gaat dit jaar compleet op de schop gaan met nieuwe regels voor de motoren en het chassis. McLaren creëerde zekerheid op het gebied van de power unit door hun samenwerking met Mercedes-Benz als motorleverancier uit te breiden tot tenminste eind 2030. De nieuwe krachtbronnen gaan naar een fiftyfifty-verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen, en zullen draaien op 100% duurzame brandstoffen. Geruchten doen de ronde dat Mercedes een maas in de wet heeft gevonden omtrent de compressieverhouding van de nieuwe motoren, wat hen een potentieel voordeel zou kunnen geven.

Artikel gaat verder onder video

Stabiele rijdersbezetting voor nieuw tijdperk

McLaren heeft voor het vierde seizoen op rij dezelfde rijdersbezetting, wat zorgt voor stabiliteit in de aanloop naar de nieuwe reglementen. Norris is de regerend wereldkampioen en heeft een meerjarig contract dat hem tot tenminste eind 2026 aan het team bindt, maar naar verluidt is dat verlengd tot tenminste eind 2027. Hij zal in 2026 met startnummer 1 rijden. Oscar Piastri heeft zijn verbintenis flink verlengd tot tenminste eind 2028 na zijn indrukwekkende prestaties in 2024 en 2025. Naast de vaste coureurs heeft McLaren ook de ondersteunende line-up bekendgemaakt: regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli als officiële reserverijder, Pato O'Ward die zijn rol als reserverijder behoudt, en Richard Verschoor als onderdeel van het McLaren Driver Development Programme.

De nieuwe MCL40

Het daadwerkelijke lanceerevenement van de McLaren MCL40 staat op de planning voor 9 februari. Dit zal gebeuren in Dhahran, in Saoedi-Arabië. Maar omdat de wintertests van de Formule 1 vandaag al beginnen op het Circuit de Barcelona-Catalunya, heeft het Britse team laten zien hoe de auto eruit komt te zien. En dat gebeurt met een speciale testkleurstelling. McLaren zal echter niet op deze maandag in actie komen, maar pas vanaf dinsdag of woensdag.