Brian Van Hinthum

Woensdag 10 mei 2023 19:10

Na elk Grand Prix-weekend krijgen de coureurs aan de hand van het oordeel van vier juryleden een Power Ranking-cijfer toebedeeld. Hoewel Max Verstappen zondag de race in Miami wist te winnen, wordt hij door het jurypanel niet als de grote man van het weekend gezien. Die titel gaat naar Fernando Alonso

Na afloop van elke Grand Prix vraagt de Formule 1 een vijfkoppig jurypanel om iedere coureur te beoordelen met een cijfer tussen de nul en tien. Per coureur wordt hier vervolgens het gemiddelde van genomen en dat wordt voor die week de uiteindelijke beoordeling van de coureur. In het algemeen klassement worden alle beoordelingen bij elkaar opgeteld. Dat totale aantal punten, vormt vervolgens de Power Ranking voor die coureur. De tien coureurs met de hoogste totale scores, dingen mee in het klassement.

Grand Prix van Miami

Het was zondag Verstappen die indruk werkte door vanaf P9 naar P1 te stormen in Miami. De Nederlander moest door een teleurstellende kwalificatie verder achterop het veld starten, maar dat weerhield hem er niet van om de zege te grijpen in Florida. Het panel beloont zijn prestatie dan ook met een puike 9, maar daarmee is hij in de Power Ranking niet de grote man uit Miami, die titel is namelijk vergeven aan Alonso. De Aston Martin-coureur pakte alweer zijn vierde P3 van het seizoen en had tijdens de race zelfs uitgebreid de tijd om de schermen te bekijken, waarna hij teamgenoot Lance Stroll complimenteerde met zijn puike inhaalactie. George Russell, die knap naar P4 wist te rijden, pakt de derde plek met een 8,8