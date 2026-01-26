De Nürburgring Langstrecken-Serie heeft één van haar wedstrijden verplaatst om een clash met een Formule 1-race te voorkomen. Dat heeft de organisatie tegenover GPFans bevestigd. Dat de NLS-kalender speciaal voor Max Verstappen wordt gewijzigd, wordt niet zo specifiek benoemd, maar de organisatie hint er wel heel erg sterk op.

Verstappen wil naar verluidt graag de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring doen die op 16 en 17 mei wordt gehouden. Maar de viervoudig wereldkampioen wil zich daar wel goed op kunnen voorbereiden. Dat zou in één van de NLS-races kunnen, alleen volgens de originele kalender vielen alle NLS-races vóór de 24h Nürburgring samen met Grands Prix van de Formule 1. De tweede ronde wordt echter verplaatst van 28 maart naar 21 maart. NLS2 valt op die manier precies tussen de F1-races in China en Japan. Dat geeft Verstappen dan toch de mogelijkheid om zo'n vieruursrace op de Nürburgring Nordschleife te doen.

Statement van de NLS-organisatie

"Door de datum één week naar voren te halen, kunnen we gebruikmaken van een gat in de Formule 1-kalender tussen de Grand Prix van China en de Grand Prix van Japan. Op die manier kunnen we de deur openen voor coureurs uit de Formule 1 of andere internationale kampioenschappen om deel te nemen", zo heeft de organisatie van de NLS laten weten aan GPFans. Verstappen wordt niet bij naam genoemd hier, maar het is wel duidelijk dat dit voor hem is gedaan.

Het GT3-team van de Limburger, Verstappen Racing, heeft een Mercedes-AMG GT3 Evo aangeschaft voor de GT World Challenge Europe powered by AWS, maar Max lijkt zelf ook in een AMG te gaan racen. Het verzoek aan de NLS om een race te verplaatsen, zou met hulp van Mercedes F1-teambaas Toto Wolff en Mercedes-Benz Group-CEO Ola Källenius zijn ingediend.

Verstappen bij Winward Racing

GPFans verwacht dat Verstappen NLS2 op 21 maart zal doen in een Mercedes-AMG GT3 Evo van Winward Racing - althans, de technische ondersteuning zou dan van Winward Racing komen, maar de auto kan worden ingeschreven onder zijn eigen teamnaam.

Op 21 maart zou eigenlijk de seizoensopener van de Rundstrecken-Challenge Nürburgring zijn op de Nürburgring Nordschleife. De RCN is een soortgelijk kampioenschap als de NLS, maar dan in een soort time trial-vorm. De RCN heeft echter het 'Bergischer Schmied'-evenement verplaatst naar 28 maart. In feite wisselen de RCN en de NLS hun races dus om.

Verstappen zou dus, door NLS2 op 21 maart te doen, zich vervolgens in kunnen schrijven voor de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring van 16 en 17 mei. Dit is twee weken na de Grand Prix van Miami en één week voor die van Canada.

