Regels en tijdschema: zo werkt de F1-wintertest in Barcelona achter gesloten deuren

Het is eindelijk zover: de wintertests voor het Formule 1-seizoen van 2026 gaan vandaag officieel van start. We beginnen met vijf achtereenvolgende testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. GPFans legt uit wat jij moet weten voor de, helaas lastig te volgen, testdagen in Spanje.

Voor het eerst sinds 2022 vindt er een F1-wintertest plaats buiten Bahrein. De baan in het Spaanse dorpje Montmeló is gastheer van de eerste van drie wintertests. Er zijn door de FIA meer testdagen ingelast dan normaal, omdat de technische reglementen op de schop zijn gegaan. De verhouding van het vermogen tussen de verbrandingsmotor en de elektrische motor is fiftyfifty en de auto's hebben nu actieve aerodynamica. Naar verwachting krijgen de teams qua weer met weinig zon, af en toe een beetje regen en temperaturen tussen de 12°C en 16°C te maken.

Regels

De testdagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden achter gesloten deuren gehouden. Dat geeft de Formule 1-teams de ruimte om verschillende dingen uit te proberen en fouten te maken zonder dat er te veel aandacht aan wordt besteed.

Het feit dat het achter gesloten deuren wordt gehouden, betekent dat er voor niemand live timing beschikbaar is, dat er geen journalisten en fans welkom zijn in de paddock, en dat fotografen niet rondom het circuit mogen staan. Je kunt er echter vanuit gaan dat er toch wel hier en daar foto's of rondetijden zullen lekken, zoals dat vroeger in dit soort gevallen ook gebeurde. Het kan zijn dat de Formule 1 zelf en de F1-teams beelden zullen delen op social media, maar dat is nog even afwachten.

De testdagen worden gehouden van maandag 26 januari (vandaag) tot met 30 januari. F1-teams mogen echter niet op alle vijf dagen in actie komen. Ieder team moet drie dagen uitkiezen, waarop ze willen rijden. Van Aston Martin, Ferrari en regerend wereldkampioen McLaren weten we al dat ze in ieder geval niet op de eerste dag zullen rijden om zo hun ontwikkelingstijd optimaal te benuttigen.

Tijdschema

Naar verluidt is er per dag acht uur de tijd om te testen. Iedere dag zou dan beginnen om 9:00 uur 's ochtends en eindigen om 18:00 uur 's avonds. Er is dan een pauze tussen 13:00 en 14:00 uur om de dag op te splitsen in twee verschillende sessies.

Na Spanje zijn er nog twee wintertests en die worden allebei gehouden op het Bahrain International Circuit - één test van drie dagen tussen 11 en 13 februari, en nog één tussen 18 en 20 februari. Tijdens de eerste test wordt er één uur per dag uitgezonden op F1 TV en de tv-zenders die de uitzendrechten hebben, en naar verluidt wordt de tweede test in Bahrein in zijn volledigheid uitgezonden. Ook zullen live timing beschikbaar zijn en dan zijn de media wel welkom.

