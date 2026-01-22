Een bijzonder belangrijke dag in de Formule 1 vandaag. De FIA en afgevaardigden van de teams komen bij elkaar, om de discussie over de vermeende 'illegale' motor van Mercedes te bespreken en hopelijk tot een oplossing te komen.

Het nieuwe tijdperk in de Formule 1 is officieel nog niet begonnen, maar de eerste grote controverse van het jaar is inmiddels al weken het onderwerp van gesprek. Eerder deze winter kwam het nieuws naar buiten da er een conflict tussen de motorfabrikanten in de Formule 1 is ontstaan over de interpretatie van de nieuwe regelgeving. Mercedes – en ook Red Bull Racing werd in eerste instantie genoemd – zou een manier hebben gevonden om de bepalingen van punt 5.4.3 in de reglementen te omzeilen. Hierin staat geschreven dat de compressieverhouding van de cilinders op 16:1 moet liggen. Meerdere motorfabriekanten hebben sindsdien een front gevormd en hun beklag gedaan bij de FIA.

Motorfoefje Mercedes

Het team van Mercedes zou namelijk een manier hebben gevonden om deze verhouding tijdens het rijden te verhogen naar 18:1, wat ruim tien pk extra op zou leveren. De krachtbronnen van de nieuwe auto's worden door de FIA getest bij kamertemperatuur. Een verhoging tijdens het rijden zou volgens het motorsportorgaan in eerste instantie dus geen probleem zijn. Maar meerdere motorleveranciers kunnen zich hier niet in vinden, zo is inmiddels overduidelijk. Ferrari zou in eerste instantie de grootste aanjager bij de FIA zijn geweest om in te grijpen, maar ook Honda en Audi hebben zich inmiddels publiekelijk uitgesproken over deze vermeende maas in de weet. Zij vrezen dat als het foefje van Mercedes wordt goed gekeurd, de overige fabrikanten een langdurige achterstand zullen hebben. Zo zei James Key van Audi: "Als iemand met een handigheidje op de proppen komt en de FIA zegt dat dit niet correct is en andere teams dit niet mogen doen, maar jij wel dit seizoen, dan slaat dat nergens op. Dat accepteren we niet."

Concurrentie dient protest in

Het motorsportorgaan moet zodoende op de vooravond van een nieuw tijdperk in de sport een belangrijke kwestie met mogelijk grote gevolgen op zien te lossen. De FIA keurde de plannen van Mercedes in eerste instantie goed, maar door de pressie van bovenstaande fabrikanten zijn er gesprekken gestart. Zo zou de FIA hebben voorgesteld om het handigheidje van Mercedes alleen voor 2026 goed te keuren. Later werd ook de mogelijkheid geopperd om halverwege het aanstaande Formule 1-seizoen de reglementen te wijzigen. Mercedes moet immers de tijd krijgen om de krachtbron aan te passen, aangezien de FIA de plannen zelf in eerste instantie goed heeft gekeurd.

Belangrijke dag voor de FIA en de F1-teams

Vandaag, op woensdag 22 januari vindt er een ingelaste bijeenkomst plaats over deze discussie, waarbij de FIA en afgevaardigden van de teams aanwezig zullen zijn. Ferrari, Honda en Audi zijn duidelijk: zij willen dat deze motor van Mercedes zo snel mogelijk verboden wordt. Red Bull Racing is bewust neutraal gebleven in de kwestie. De renstal van Laurent Mekies wil naar verluidt geen politieke oorlog beginnen, zoals dat eerder onder het bewind van Christian Horner wel gebeurde. Maar in het geruchtencircuit klinkt dat ook Red Bull Racing een handigheidje op de motor probeert te plaatsen.

