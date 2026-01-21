Helmut Marko heeft verbaasd gereageerd op de recente uitspraken van Sergio Pérez. De Mexicaan maakt zich op voor een rentree in de Formule 1 bij het team van Cadillac in 2026, maar noemde zijn tijd bij Red Bull een constante strijd, waarbij zelfs een snellere rondetijd dan teammaat Max Verstappen tot problemen leidde.

De Oostenrijker liet op 20 januari 2026 weten de uitspraken van Pérez enigszins verrassend te vinden: "Hij had geen contract toen we hem in 2021 hebben aangesteld. We hebben hem een kans gegeven, omdat hij zijn zitje bij Racing Point kwijt dreigde te raken. Hij heeft zijn grootste successen - zes overwinningen en de tweede plaats in het kampioenschap van 2023 - alleen bij Red Bull geboekt", aldus Marko.

Pérez' Red Bull-periode

Sergio Pérez maakte in 2021 de overstap naar Red Bull Racing, nadat hij eerder al voor Sauber, McLaren, Force India en Racing Point reed. De Mexicaan kende een sterke beginfase in 2022 en 2023, en boekte meerdere overwinningen, maar wist het gat met teammaat Max Verstappen nooit volledig te dichten. Na een teleurstellend seizoen in 2024, nam Red Bull afscheid van de Mexicaan. Pérez zelf noemde zijn tijd bij het team de "zwaarste baan in de Formule 1", en vertelde dat de sfeer altijd gespannen was, omdat het team volledig om Verstappen heen gebouwd leek te zijn.

Terugkeer met Cadillac

Na een jaar langs de kant in 2025, maakt Sergio Pérez in 2026 zijn officiële rentree in de Formule 1. Hij heeft een contract getekend bij het nieuwe team van Cadillac, waar hij een rijdersduo vormt met Valtteri Bottas. Pérez heeft laten weten zich voor te bereiden op deze "nieuwe start", en kijkt uit naar de uitdaging bij het Amerikaanse team.

