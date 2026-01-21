De ontwikkeling van de nieuwe Audi R26 voor het Formule 1-seizoen van 2026 is een race tegen de klok geweest, waarbij de crashes van Gabriel Bortoleto eind 2025 voor de nodige logistieke hoofdbrekens zorgden. Volgens technisch directeur James Key hebben deze incidenten de productie van onderdelen voor de nieuwe bolide massaal onder druk gezet.

Gabriel Bortoleto raakte eind 2025 tijdens de Grand Prix van Brazilië twee keer de muur. De eerste crash tijdens de sprintrace resulteerde in een impact van 57g en een schadepost van naar schatting 2,36 miljoen dollar. De auto was hierdoor voor de kwalificatie onherstelbaar, waardoor er kostbare data over afstelling en bandenslijtage verloren ging. Een tweede crash in de hoofdrace zorgde ervoor dat de circuitervaring van de jonge Audi-coureur verder werd beperkt, iets wat ontzettend belangrijk is voor zijn voorbereiding op het Audi-project in 2026.

Productie van de R26 onder druk gezet

Maar deze tegenslagen dwongen de fabriek in Hinwil er tijdelijk toe om de productiecapaciteit te verleggen naar het maken van vervangende onderdelen voor de 2025-auto, wat direct invloed had op de bouwtijd van de 2026-onderdelen. Key erkent dat de crashes de opbouw van de auto "massief onder druk" hebben gezet, maar benadrukt dat het team "hemel en aarde" heeft bewogen om de productieachterstand in te lopen. En met succes: Audi is er ondanks de uitdagingen in geslaagd om de productieachterstand volledig in te lopen, voordat de officiële wintertests beginnen.

Shakedown Audi R26

De intensieve winterontwikkeling, waarbij het team belangrijke aerodynamische beslissingen zo lang mogelijk uitstelde om zoveel mogelijk tijd te winnen qua ontwikkeling, werd op 9 januari 2026 beloond met de shakedown van de R26 op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Audi was hiermee het eerste team dat een auto voor de nieuwe 2026-reglementen op de baan bracht. De auto, aangedreven door de nieuwe in-house Audi-krachtbron, reed zonder noemenswaardige betrouwbaarheidsproblemen. Dit vroege testmoment, dat al 18 maanden in de boeken stond, was een ontzettend belangrijk referentiepunt voor de nieuwe motor en een krachtig signaal van Audi's serieuze ambities.

