Wolff vraagt om uitstel voor Verstappen, Ferrari grijpt in bij Hamilton | GPFans News
Wolff vraagt om uitstel voor Verstappen, Ferrari grijpt in bij Hamilton | GPFans News
Het team van Mercedes probeert de start van de Nürburgring Langstrecken-Serie op 14 maart uit te stellen voor Max Verstappen, zo meldt Motorsport-Total. De seizoensopener van de Duitse langeafstandsklasse valt namelijk samen met het Grand Prix-weekend in China. Mocht Verstappen de race in Duitsland missen, dan kan hij later in het seizoen niet deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen
Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"
- 31 minuten geleden
- 1
Tijdschema testdagen
Dit is het tijdschema van de Formule 1-testdagen van 2026
- 1 uur geleden
Max Verstappen
Startnummer één verschijnt op RB22 van Verstappen in promotiefilmpje Red Bull
- 1 uur geleden
VIDEO
Wolff vraagt om uitstel voor Verstappen, Ferrari grijpt in bij Hamilton | GPFans News
- 2 uur geleden
Cadillac
Cadillac voert succesvolle shakedown uit op Silverstone
- 3 uur geleden
Max Verstappen
Mercedes wil start NLS-seizoen uitstellen voor Verstappen
- Vandaag 08:54
Veel gelezen
200.000+ views
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
150.000+ views
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
150.000+ views
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
100.000+ views
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
75.000+ views
'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
- 31 december