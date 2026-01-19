Het team van Mercedes probeert de start van de Nürburgring Langstrecken-Serie op 14 maart uit te stellen voor Max Verstappen, zo meldt Motorsport-Total. De seizoensopener van de Duitse langeafstandsklasse valt namelijk samen met het Grand Prix-weekend in China. Mocht Verstappen de race in Duitsland missen, dan kan hij later in het seizoen niet deelnemen aan de 24-uursrace op de Nürburgring.

