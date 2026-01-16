Volgens de technisch directeur van Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, zijn alle verhalen over een favorietenrol van Mercedes in 2026 lariekoek, totdat dit bewezen wordt op de baan. De Engelsman heeft wel een vermoeden waar de geruchten vandaan komen en wijst op de interesse van de Zilverpijlen in Max Verstappen.

Dat Mercedes Verstappen zou willen inlijven, is geen geheim. Toto Wolff kon Verstappen in 2015 geen zitje in de Formule 1 aanbieden, terwijl Helmut Marko wel ruimte zag bij Scuderia Toro Rosso. Ook in 2020 zou Mercedes nog een poging hebben gedaan, en afgelopen jaar flirtte Wolff openlijk met zijn interesse in de viervoudig wereldkampioen.

'Mercedes heeft zichzelf tot favoriet gebombardeerd'

Hodgkinson heeft in het verleden voor Wolff gewerkt bij Mercedes en legt bij De Telegraaf uit dat de favorietenrol mogelijk vooral een argument was om Verstappen los te weken bij Red Bull. "Ik denk dat de eerste verhalen dat Mercedes de beste motor heeft, van Mercedes zelf kwamen. En dat was precies op het moment dat ze de beste coureur wilden aantrekken," zo wijst Hodgkinson naar afgelopen zomer.

Gezichtsverlies door magere jaren

Daarnaast heeft Mercedes ook wel wat goed te maken na de magere jaren: "Je moet niet vergeten dat Mercedes op dat moment ook niet zo goed presteerde. Dus het kwam hen, politiek gezien, wel goed uit om dat gerucht op te starten dat ze de beste motor hebben. Ik werk al zo lang in deze wereld en heb geleerd dat je al dat lawaai beter kunt negeren. Ik heb vertrouwen in mijn team, in Red Bull én in de faciliteiten die ze ter beschikking hebben gesteld."

