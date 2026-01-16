'Ford betaalt Red Bull Racing 50 miljoen dollar voor samenwerking'
Ben Hodgkinson, de technisch directeur van Red Bull Powertrains, onthult dat Ford veel meer doet dan alleen als marketingpartner van het Oostenrijkse team optreden. Cadillac stelde eerder dat Ford ‘slechts’ als naampartner bij Red Bull is aangesloten, maar dat is volgens Hodgkinson niet het geval.
Ford werd uiteindelijk partner nadat Red Bull in 2022 diverse merken had benaderd voor een samenwerking. Even leek het Porsche te worden, maar die deal kwam uiteindelijk nooit tot stand. Ford heeft een verleden in de Formule 1 en wilde dankzij de nieuwe reglementen nieuw leven inblazen. Anno 2026 staat het merk samen met Red Bull Racing en Racing Bulls weer op de startgrid.
Ford tast diep in de buidel
Volgens De Telegraaf betaalt Ford zo’n 50 miljoen dollar per jaar om zichzelf partner van Red Bull te mogen noemen. Daarbij zou de indruk kunnen ontstaan dat het enkel om de naamsverbinding gaat, zoals enkele jaren terug bij Alfa Romeo toen dat merk zich bij Sauber aansloot, maar in het geval van Ford is dat niet aan de orde. Christian Hertrich, hoofdengineer bij Ford, benadrukt dat Ford ongeveer twaalf unieke onderdelen produceert voor de krachtbron van Red Bull. Toch valt dat verhoudingsgewijs mee, aangezien een Formule 1-powerunit uit bijna 2000 onderdelen bestaat.
Productiecapaciteit
Hodgkinson is desondanks blij met de partner en wijst op de productiecapaciteit van Ford als grote aanwinst. “Een groot voordeel van de samenwerking met Ford is bijvoorbeeld hun productiecapaciteit. We gebruiken nogal wat onderdelen die we Direct Metal Laser Sintering noemen, afgekort DMLS. Dat moet je eigenlijk zien als een digitaal gietproces, waarmee we deze 3D-metalen onderdelen heel snel kunnen produceren. Zo wordt bijvoorbeeld het turbinehuis door Ford gemaakt, maar wel volgens ons ontwerp,” aldus Hodgkinson.
